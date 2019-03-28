Разочарование после революции решит исход выборов: Bloomberg показал, как изменилась Украина за 5 лет (видео)

Журналисты поговорили с несколькими украинцами, которые имеют различные жизненные ситуации и разные взгляды. Они рассказывают о коррупции в Украине, войне на востоке и эмиграцию людей в другие страны.

Международное издание Bloomberg, базирующееся в Нью-Йорке, сняло ролик об Украине в преддверии выборов.

Читайте такжеСайдик: достижение мира на Донбассе - одна из главных тем перед выборами в Украине

Журналисты рассказывают о том, как изменилась страна за последние пять лет - после Революции Достоинства. Их выводы не слишком положительные. В видео говорится о том, что украинцы разочарованы тем, что протест 2014 года не принес желаемых результатов, страна увязла в войне, а коррупция до сих пор остается одной из самых острых проблем, пишет The Babel.

«В 2014 году, после второй за десять лет революции, в стране появилась атмосфера надежды. Сбросив лидера, который поддерживал Кремль, демонстранты положили конец бывшей советской республике и выбрали путь европейской интеграции, заручившись западной поддержкой. Но гнев, который растет из-за нарушения обещаний революции, решит исход этих выборов», - говорится в статье Bloomberg, что сопровождает видео.

Ukraine's picking from 39 candidates to be the country's next president. Here's what you need to know before the polls open on Sunday pic.twitter.com/xSScIKaVmw — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 27 марта 2019 г.

Журналисты поговорили с несколькими украинцами, которые имеют различные жизненные ситуации и разные взгляды. Они рассказывают о коррупции в Украине, войне на востоке и эмиграцию людей в другие страны.

«Уровень жизни упал, война с российскими боевиками грохочет на востоке, затягивая Украину в более широкую геополитическую борьбу между востоком и западом, что разожгло боевые действия после Холодной войны. Сотни тысяч граждан выехали в другие части Восточной Европы», - пишут журналисты.

Как сообщал УНИАН, ранее у Зеленского ответили на призыв Вакарчука "голосовать не по приколу".