На митинге Порошенко в Виннице произошла стычка между «Нацкорпусом» и полицией, есть задержанные (фото, видео)

В полиции заявили, что против правоохранителей применили газ и пиротехнику, в то время как в "Нацкорпусе" говорят об избиении своих активистов.

В Виннице во время проведения массовых мероприятий полиция задержала трех человек, которые применили против правоохранителей газ раздражающего действия, пиротехнические средства и камни.

Читайте такжеНа митинге Порошенко в Ивано-Франковске происшедшего столкновения между "Нацдружинами" и полицией (видео)

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

«Сегодня, 27 марта, во время проведения массовых мероприятий полиция задержала трех человек, которые применили к полицейским газ раздражающего действия, пиротехнические средства, бросали в правоохранителей камнями», - говорится в сообщении.

В полиции заявили, что задержанных доставили в отделение полиции. Их действиям будет дана правовая оценка.

В то же время, как сообщается на официальном сайте партии «Национальный корпус», сегодня в Виннице на митинге с участием президента Украины Петра Порошенко правоохранители избили и задержали их представителей, а также активистов организации «Национальные дружины».

Отмечается, что члены этих организаций пришли на акцию, чтобы в очередной раз спросить, когда привлекут к ответственности лиц, виновных в хищениях у армии.

«Наших представителей силовики пытались заблокировать за 500 метров от сцены. Впоследствии силовики спровоцировали столкновения, применив слезоточивый газ, они жестоко избили наших соратников. Удары наносились по голове, что запрещено законом, после чего ребят задержали», - говорится в сообщении.