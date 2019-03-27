Запорожские депутаты рассмотрят вопрос о выражении недоверия председателю ОГА

По словам депутата Ярослава Гришина, такого неэффективного менеджмента в Запорожской области еще не было.

На очередной сессии Запорожского областного совета в четверг, 28 марта, депутаты рассмотрят вопрос о выражении недоверия главе Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю.

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Об этом накануне на согласительном совете заявил руководитель фракции "УКРОП", правозащитник Ярослав Гришин, передает Verge

Согласно ч.2 ст.9 закона Украины о государственных облгосадминистрациях, если за вопрос проголосует 1/2 депутатов – президент обязан рассмотреть решение, если же 2/3 – значит, губернатор автоматически устраняется от выполнения своих обязанностей.

По словам депутата Ярослава Гришина, такого неэффективного менеджмента в Запорожской области еще не было. Сотни миллионов убытков в экологии, не построено ни одного объекта за всё время пребывания губернатора на посту, хотя в соседней Сичеславской (Днепропетровской) области за это время построено 2 000 объектов, а ещё и громкие коррупционные скандалы.

"Мы глубоко убеждены, что не надо ждать инаугурации будущего президента 3 июня для того, чтобы решать наши кадровые вопросы. Убежден, что последние эти два месяца губернатор будет заниматься только тем, чтобы решать десятки своих уголовных дел, которые расследует СБУ, НАБУ, НАПК проводит проверки, ГПУ, военная прокуратура. Нет ни одного чиновника в ОГА уже, особенно в управлении капитального ремонта и строительства, у которого нет подозрений И за все это политическую и уголовную ответственность несет один человек - Брыль Константин Иванович", - заявил на согласительном совете автор проекта Ярослав Гришин.

"На согласительном совете требую внести в повестку дня проект решения о выражении недоверия председателю Запорожской ОГА - эффективным менеджментом здесь никогда даже не пахло. Зато желание любой ценой фальсифицировать выборы и покрывать #СЕТКУ; 3 года системной коррупции, мародерства и лжи - пора ответственности - уголовной и политической. Для этого, думаю, совсем не обязательно ждать инаугурации", - пишет Гришин.

"За время пребывания Константина Брыля на должности на территории области не построен ни один новый объект недвижимости, в полной мере не происходила реконструкция уже существующих объектов. Департамент капитального строительства, который подчиняется непосредственно председателю облгосадминистрации, умышленно не отчитывается о своей работе несмотря на поручение Запорожского областного совета", - говорится в документе.

Ранее Ярослав Гришин на своей странице в Facebook сообщал о «коррупционных памятниках Брыля». Он рассказал о том, что «крышует» коррупционную систему Госгеокадастра в области. «В нашей области - никто, ни инвалид, ни ветеран АТО без минимальной взятки в 500 долларов не может оформить земельный участок», - рассказал депутат.

Также Гришин заявил про коррупцию при строительстве взводных опорных пунктов в зоне АТО, которым занимались Запорожские областные власти последние три года. Он показал документ, согласно которому договора на подряды с «любимым» подрядчиком Брыля - «КоммунТех» - были подписаны еще до проведения конкурса.

Также руководитель фракции "УКРОП" Ярослав Гришин вынес на сессию обращение к президенту Украины, председателю ДФС Украины, генеральному прокурору Украины, председателю национальной полиции Украины об установление порядка назначения руководителей областных государственных администраций и руководителей территориальных органов исполнительной власти.

«Негативные последствия для Запорожского региона в целом несомненно вызвано тем, что лица, которые постоянно проживали и работали в других областях не имеют достаточных знаний в экономических тонкостях развития региона, что делает невозможным создание перспективного плана развития и его реализацию. Кроме того, среди руководителей центральных органов исполнительной власти и среди руководителей областных государственных администраций вообще не придерживается гендерный баланс. Запорожская область имеет большое количество высококвалифицированных специалистов различных отраслей, имеющих достаточный уровень знаний и навыков для осуществления управления центральными органами исполнительной власти в областях однако на данный момент применяется территориальная дискриминация, которая проявляется в отказе в назначении местным кандидатам" - говорится в обращении.

Как сообщалось ранее, депутат Запорожского областного совета, председатель фракции УКРОП Ярослав Гришин призвал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать незаконное выделение 34 миллионов гривень правоохранительным органам из областного бюджета во время внеочередной сессии облсовета 14 марта.