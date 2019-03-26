В Украине ветераны ОУН и УПА признаны участниками боевых действий

В Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий борцов за государственную независимость в XX веке.

По состоянию на май 2018 года численность участников борьбы за государственную независимость из числа вооруженных подразделений ОУН и УПА составляла более 1,2 тыс. человек.

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В Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно усиления социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке».

Как сказано в заключительных положениях закона, этот законодательный акт вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Закон был опубликован в издании «Голос Украины» 26 декабря 2018 года (№248). На сайте Верховной Рады подтверждается, что с сегодняшнего дня, 26 марта, этот закон вступил в силу.

Законом в перечень участников боевых действий добавляются лица, принимавшие участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь», Украинской народной революционной армии (УНРА) , организации народной обороны «Карпатская Сечь», Украинской военной организации (УВО), вооруженных подразделений Организации украинских националистов, и, в соответствии с законом «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке», признаны борцами за независимость Украины в XX веке.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий указанным лицам устанавливается Кабинетом министров.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно усиления социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке» 6 декабря 2018 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что, по данным Всеукраинского братства ОУН-УПА имени генерал-хорунжего Романа Шухевича, по состоянию на май 2018 года численность участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке из числа вооруженных подразделений ОУН и УПА составляла 1201 человек.