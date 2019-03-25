Сытник отстранил руководителя детективов НАБУ из-за коррупционного скандала

По словам источника, Калужинский временно устранен от руководства детективами НАБУ.

Руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский, фигурирующий в материалах расследования о коррупции в оборонке, отстранен от должности.

Об этом "ДС" сообщил собственный источник в НАБУ.

По словам источника, Калужинский временно устранен от руководства детективами НАБУ. Он продолжает ходить на рабочее место, но детективы пока ему не подчиняются.

Также источник уточнил, что отстранение произошло после разговора директора НАБУ Артема Сытника, которому Калужинский приходится кумом, с послом США в Украине Мари Йованович по поводу коррупционного скандала с детективами НАБУ в деле Укроборонпрома.

Йованович, по информации источника, была возмущена тем, что детективы НАБУ оказались замешаны в этом скандале, и потребовала от Сытника срочно принять меры.

Причиной такой реакции посла США, как утверждает источник, стало обнародование переписки фигурантов "Бигусгейта". Судя по обнародованным материалам, Калужинский лично знаком с одним из подозреваемых Андреем Рогозой, а находящиеся в подчинении Калужинского детективы имеют неформальные отношения с бизнесменами, фигурирующими в деле "Укроборонпрома".

Так, из переписки можно сделать вывод, что Рогоза лично поздравляет Калужинского с Новым годом и принимает поздравления в ответ, а подчиненные Калужинского регулярно общаются и встречаются с бизнесменами. В частности именно детективы НАБУ, судя по переписке, занимались вопросом исключения фирмы "Оптимумспецдеталь" из списка компаний с признаками фиктивности.

Также, из переписки можно сделать вывод, что бизнесмены дарили детективам НАБУ дорогостоящие подарки.