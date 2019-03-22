Фейгин назвал посредника, которому Путин не сможет отказать в освобождении Гриба

Юрист отметил, что ситуация с Грибом может сказаться на двусторонних отношениях Украины и Беларуси.

Для освобождения осужденного в РФ на шесть лет украинского политзаключенного Павла Гриба Украине нужно привлекать к сотрудничеству президента Беларуси Александра Лукашенко, который мог бы стать посредником в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" высказал юрист Марк Фейгин.

"В том, что приговор будет обвинительным, никто не сомневался. Причем это никак не связано с виновностью Гриба. Это та категория дел, когда суд не занимается правосудием, а исполняет заказ, исходя из политических соображений российской власти. Не исключено, что изначально Грибу хотели дать максимальный приговор – до 20 лет. Почему дали шесть? Видимо, учитывали общественное мнение и состоянии его здоровья. Власти РФ прекрасно понимают, что Гриба реально выкрали. Поэтому, дав "средний" срок, пытаются сбалансировать ситуацию: мол, это не максимальное наказание и не оправдание. Что может сделать защита в этих условиях? Наверное, будет обжаловать приговор. Но я бы не рассчитывал, что апелляция позволит существенно уменьшить наказание Грибу. По его статье это самый малый срок из всех возможных", – подчеркнул Фейгин.

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Он отметил, что ситуация с Грибом может отразиться на двухсторонних отношениях Украины и Беларуси.

"Украине нет смысла апеллировать к России. Это бессмысленно. А вот если говорить о Лукашенко, то тут не так все однозначно. Гриба похитили на территории Беларуси. И Лукашенко с белорусским КГБ очень сложно устраниться от истории с Грибом. Извините, у вас похитили человека. Да еще и в интересах другой страны. Союзное государство с РФ ничего не меняет – Лукашенко должен решать этот вопрос. Выкрасть гражданина Украины и передать его России – ненормально. И это накладывает отпечаток на дипломатические отношения Украины и Беларуси. Посредником в этом вопросе должен быть именно Лукашенко. Чтобы Гриб, пусть даже и осужденный, вернулся в Украину. Через обмен, помилование – любым способом", – сказал юрист.

По его словам, с момента освобождения из России украинских политзаключенных Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева ситуация с обменом удерживаемыми лицами существенно ухудшилась, поэтому освободить Гриба будет довольно сложно.

"Когда освобождали Солошенко, предлогом тоже было его плохое состояние здоровья. Но тогда, в 2016 году, была немного другая ситуация. Еще существовали предпосылки, что обмены продолжатся. Сейчас такого нет. Вообще, этим занимался [глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор] Медведчук. У него были свои интересы и договоренности с президентами Украины и РФ. Формально Солошенко и Афанасьева тогда помиловали. Можно ли добиться обмена Гриба? Чисто теоретически – да. Но это будет сложнее, чем раньше. В любом случае нужно дождаться вступления приговора в силу. Только после этого возможные переговоры будут подкреплены процессуальным решением. Для освобождения Гриба нужно искать посредника, которому Путину в силу сложившейся политической ситуации будет сложно отказать. И это не Медведчук. Возможно, Лукашенко", – резюмировал Фейгин.