СБУ заявила о подготовке предвыборного "фейка" с "перепиской" руководства спецслужбы и МВД

В ведомстве призвали проверять информацию перед ее обнародованием.

Служба безопасности Украины заявляет, что накануне выборов в сети появится фейковая переписка руководства СБУ и Министерства внутренних дел.

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Как сообщается на странице в Facebook Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, готовится очередной «вброс» в информационное пространство, которое будет касаться якобы переписки между руководством СБУ и МВД в преддверии предстоящих выборов президента Украины.

«Подтверждением фейковости документов является их несоответствие формам, утвержденным в СБУ, инструкции по порядку организации секретного делопроизводства, внутриведомственным приказам и общепринятым нормам официальной переписки, содержат грамматические и стилистические ошибки», - говорится в сообщении.

СБУ призвала проверять информацию перед ее обнародованием.