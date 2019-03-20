Убийство Гандзюк: ГБР зарегистрировало дело по факту возможного разглашения Луценко сведений досудебного расследования

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генеральным прокурором Юрием Луценко сведений досудебного расследования по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем, который выложил фото письма в его адрес от следователя ГБР.

«ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генпрокурором Луценко сведений досудебного расследования по делу убийства Кати Гандзюк», - написал он.

В письме указывается, что уголовное производство было зарегистрировано 18 марта.

Найем отметил, что 27 декабря 2018 года он подал в ГБР заявление о совершении генпрокурором уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 387 Уголовного кодекса Украины, а именно разглашение прокурором сведений досудебного расследования, независимо от того, принимало ли это лицо непосредственное участие в оперативно-розыскной деятельности, досудебном расследовании.

По словам адвоката, поскольку сведения о совершении правонарушения в Единый реестр досудебных расследований по его заявлению внесены не были, 4 января он подал в Печерский районный суд города Киева жалобу на бездействие уполномоченных лиц ГБР. Суд 28 февраля удовлетворил его жалобу и обязал следователей зарегистрировать уголовное производство. «По состоянию на утро 19 марта производство зарегистрировано не было (нам дали такую информацию по телефону). Мы подали заявление о преступлении, предусмотренном ст. 382 УК за неисполнение решения Печерского суда. Только сегодня получили информацию о том, что позавчера ГБР все же зарегистрировало производство», - отметил адвокат.