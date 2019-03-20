​​​​​​​Расплата за войну: как заставить Россию заплатить за ущерб Украине

С начала войны на Донбассе Россия на неподконтрольных территориях Луганщины, Донетчины и оккупированного Крыма то и дело разрушает и разворовывает государственное и частное имущество, принадлежащее Украине и ее гражданам. В апреле 2014 года Минюст оценил ущерб только от захвата Крыма Россией в почти 1 триллион долларов США.

«Министерство юстиции систематизировало информацию в отношении убытков, нанесенных оккупацией в Крыму, и по состоянию на сегодняшний день сумма таких убытков составляет 950 млрд грн. Эти убытки не включают в себя утраченную выгоду (использование морских портов и инфраструктуры на полуострове, - УНИАН), которая будет начислена дополнительно. Также эта сумма не включает в себя стоимость полезных ископаемых, морского шельфа, и фактически это – прямые убытки, нанесенные незаконным захватом и созданием препятствия для использования имущества нашими государственными компаниями, министерствами и ведомствами", – сообщал министр юстиции Павел Петренко, уточняя, что ущерб растет ежедневно. Что же касается урона на неподконтрольном Донбассе, то за все время военных действий, попытки подсчета убытков со стороны Украины, если и предпринимались, то секторально – по отдельным отраслям экономики.

Читайте такжеМаразм крепчал: в России намерены оценить нанесенный Крыму Украиной "ущерб за 23 года аннексии"

Например, еще в апреле 2015 года президент Петр Порошенко заявлял, что уже на тот момент около трети промышленного потенциала Донецкой и Луганской областей было вывезено в Россию. «27% промышленного потенциала Донецкой и Луганской областей, оборудования, которое стояло на украинских заводах, было демонтировано и вывезено в Россию», - утверждал гарант. Позднее, в 2017 году, Минобороны оценивало прямой ущерб от военных действий на Донбассе приблизительно в 50 миллиардов долларов США.

Также убытки от российского вреда подсчитывали и международные организации. В частности, в июне 2018 года старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council Андерс Аслунд опубликовал исследование, в котором убытки Украины вследствие оккупации Крыма и войны на Донбассе были оценены в 98,4 миллиарда долларов. В эту сумму были учтены потери 1,4 млн гектаров украинской земли в Крыму, активов украинских банков, оставшихся в их крымских отделениях, а также разрушенной инфраструктуры Донбасса.

Примечательно, что за все время подсчетов материальные потери обычных граждан в принципе никто не считал. Недавно Счетная палата Украины, в попытке восполнить этот пробел, инициировала создание специальной группы по оценке ущерба от российской агрессии в Крыму и на Донбассе и определению надлежащей компенсации в рамках деятельности Международной организации высших органов аудита (INTOSAI). Помогут ли полученные цифры Украине заставить Россию заплатить за все содеянное – узнавал УНИАН.

Необходимость для суда

Как рассказал глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, основная идея инициативы состоит в том, чтобы помочь правительству и пострадавшим гражданам полноценно оценить масштабы нанесенного ущерба, а также, за счет проведения профессиональных аудитов, не допускать расточительства бюджетных средств, уже выделенных на восстановление. Кроме того, объясняет чиновник, полученные данные в дальнейшем могут стать подспорьем к искам против России в международных судах.

«Спецгруппа INTOSAI, которую предлагает создать Счетная палата, должна разработать единую методологию с конкретным перечнем критериев для объективной оценки нанесенного ущерба и эффективности использования средств на ликвидацию их последствий. Результаты аудита по подсчету ущерба, который будет проведен по международным стандартам, наработанным спецгруппой, станут весомым вкладом для получения надлежащей компенсации. Эти данные могут использоваться при обращении в международные судебные инстанции. Сторона-ответчик не сможет во время судебного разбирательства ссылаться на то, что непонятно по какой методологии подсчитывались убытки», - пояснил Пацкан.

По его словам, по состоянию на сегодня нет полных расчетов экономического, экологического, инфраструктурного и социально-психологического ущерба, так как все эксперты, которые брались за подсчеты, оперировали разными методами подсчета. А потому, считает Пацкан, цифры ущерба от войны, которые озвучивались ранее, занижены в несколько раз.

На данный момент сведения об убытках своими силами собирает специальная межведомственная комиссия, которая заработала всего полтора месяца назад и подчинена Министерству по вопросам временно оккупированных территорий. Как уточнил УНИАН заместитель главы МинВОТ Георгий Тука, сейчас комиссия собирает данные от госструктур. «На сегодня общий объем полученных документов, которые еще предстоит изучить и проанализировать, уже составил 1148 страниц. Следующий этап – частная собственность», - сказал он.

При этом чиновники и сами не отрицают, что вести усиленный подсчет ущерба, нанесенного Россией, нужно было начинать гораздо раньше, однако наши государственники уже нашли себе оправдание: мол, столь масштабный расчет требует больших финансовых затрат и международной юридической поддержки.

Вместо переговоров с РФ – массовые иски

Но на самом деле, считают эксперты, причина отсрочки в подсчетах со стороны государства заключается не в отсутствии единой схемы для подсчетов и дороговизне процесса, а в принципе в отсутствии учета имущества, причем как государственного, так и каждой отдельно взятой территориальной общины. «Согласно Конституции, территориальные общины должны быть публичными собственниками национального богатства на местах. А для этого, согласно Гражданскому кодексу, они должны быть юридическими лицами публичного права собственности. В Украине же, вопреки нашей Конституции и европейской практике, территориальные общины таковыми не являются и потому их собственность не учтена – вместо них юрлицами являются органы местного самоуправления, которые распоряжаются собственностью общин по своему усмотрению», - говорит независимый политический эксперт Михаил Роль.

По его убеждению, из-за этой юридической коллизии, нет возможности создать публичные реестры собственности общин, и соответственно, государственной собственности в целом. А раз таких реестров нет, то нет и правовой базы для оценки ущерба.

Читайте такжеДело "Украина против России" по Крыму уже готово к рассмотрению - ЕСПЧ

На сегодня, считает Андерс Аслунд, лучшим способом возмещения ущерба Украине является международный арбитраж, базирующийся на российско-украинском двустороннем инвестиционном соглашении. Документ, который был подписан в 1998 году между Кабмином и правительством РФ, обязует Россию незамедлительно выплатить Украине сумму ущерба в размере рыночной стоимости объектов до момента их «отжима».

В то же время, добавляет Аслунд, благодаря Нью-Йоркской конвенции 1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, Украина может конфисковать активы российского правительства в любой цивилизованной стране и сохранить их.

Если же брать во внимание саму идею о разработке единой методики оценки ущерба, то такая затея, по мнению экспертов, малоперспективна. «Есть два пути удовлетворения межгосударственных претензий. Первый способ – отдельное государство требует от другого компенсацию убытков (указывая их размер, способы компенсации и т.д.). Если другое государство согласится компенсировать убытки, то начинаются переговоры с целью определения компромиссного варианта по удовлетворению претензий. Второй способ – это когда государство подает в суд ООН иск с требованием получить от другого государства компенсацию убытков. Суд назначает экспертов для оценки размеров причиненного ущерба для каждого конкретного конфликта. Но проблема в том, что решение суда не может заставить любое государство что-то кому-то платить, если само государство не решит этого сделать. Так же и в случае с претензиями Украины – Россия не будет ничего компенсировать даже по решению международного суда», - поясняет политический эксперт Владимир Воля.

Яркий тому пример – судебный спор украинского «Нафтогаза» и российского «Газпрома», по котором последний должен уплатить 2,56 млрд долл. США в пользу «Нафтогаза» за недопоставленные объемы транзита газа. Несмотря на официальное решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины, Россия и не торопится его выплачивать и подает ответные иски, всячески оттягивая момент выплат и увеличивая долг, на который начисляется пеня.

Возможно, предполагает Воля, что РФ добровольно согласится компенсировать какой-то вред Украине, но это станет возможно лишь в случае продвижения в урегулировании военного конфликта, что, опять-таки, зависит от воли российского руководства.

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего Игар Тышкевич добавляет, вместо того, чтобы считать суммы убытка по никому не известной схеме, можно поступить иначе и попросту засыпать Россию судебными исками от каждого пострадавшего гражданина. «Для начала, нужно на государственном уровне заявить, что любое изменение собственности со стороны России это, по сути, грабеж. Во-вторых, поскольку Россия фактически лишила украинцев права пользования своим имуществом, то любой пострадавший как физическое лицо должен обратиться в суд с отдельным иском», - говорит Тышкевич.

И, судя по всему, такой путь более реален, так как каждая сумма по отдельности может быть не такой уж и большой, но все вместе эти претензии могут стать существенным политическим козырем для Украины не в только в деле о компенсации ущерба, нанесенного нашему государству, но и в целом в осуждении путинского режима.

Анастасия Заремба