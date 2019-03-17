Оккупация Крыма: в Bloomberg подсчитали потери России за пять лет

Большую часть расходов Россия понесла из-за санкций со стороны США и ЕС.

Через пять лет после аннексии Крыма Россия понесла убытков на свыше 150 миллиардов долларов и продолжает терять деньги.

Об этом говорится в материале Bloomberg Economics.

Отмечается, что кроме наложенных санкций, Россия также тратит огромные средства на интеграцию Крыма в свой состав, строя там дорогие электростанции и мосты.

Таким образом, ВВП России на конец 2018 года был на 10% меньше, чем прогнозировалось в конце 2013 года. 5,6% забрали международные санкции, а еще 4,2% - падение цен на нефть. В денежном эквиваленте эта разница составляет более 150 миллиардов долларов.

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Вместе с тем, размер средних зарплат в Крыму постепенно растет, тогда как в общем по России это происходит более медленными темпами. Это говорит о том, что правительство РФ тратит немалые средства из госбюджета на дотации аннексированному полуострову.

Санкции и экономические убытки влияют и на общественное мнение россиян. В частности, в марте 2019 года 39% россиян заявили, что аннексия Крыма дала больше хорошего, чем плохого, тогда как в декабре этот показатель был на уровне 67%. Вместе с тем, также 39% считают, что захват полуострова в равной степени дал как позитивные, так и негативные последствия. В 2014 году таких было лишь 15%. Лишь 7% россиян считают, что аннексия была для Россия больше плохим, чем хорошим явлением.

Напомним, ранее США и Великобритания в годовщину оккупации Крыма заявили о поддержке суверенитета Украины и заявили, что никогда не признают аннексию полуострова Россией.

В свою очередь, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин 15 марта заявил, что Украина должна возместить аннексированном Крыму потери, которые якобы в течение 25 лет претерпел полуостров от "разрушительной политики".