Forbes: Что если Украина решит перестать бороться?

Цель Путина – разрушить НАТО. Хотя вторжение России в Украину является неотъемлемой частью этой стратегии, это только интермедия, а главное событие впереди, пишет Пол Родерик Грегори в своей статье, которая называется «Что если Украина решит перестать бороться?», опубликованной на сайте Forbes.com.

Если Украина решит прекратить боевые действия, НАТО, Европа и Соединенные Штаты должны будут справляться с Россией собственными силами. «Друзья» Украины должны решить: Мы хотим, чтобы Украина сражалась за нас, или мы готовы бороться сами за себя? Чтобы избежать необходимости принимать такое решение, они должны обеспечить Украину средствами для самообороны.

Те тяготы, которые Украина пережила в прошлом году, напоминают мне повесть Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Толстой рассказывает историю медленной смерти богатого русского, главы семейства. Ближе к концу его семья и друзья желают ему смерти, чтобы больше не слышать его страданий. Подобно этому «друзья» Украины, Европа и США, как кажется, приветствуют её кончину в форме «дипломатического решения», жертвуя ее целью стать независимым государством, ориентированным на Запад. Если бы мы только могли убрать Украину с нашего пути, как Ивана Ильича, мы могли бы вернуться к ведению бизнеса «как обычно», и надеемся, что г-н Путин будет удовлетворен.

Возможно, это звучит сурово, но теперь мы знаем, что «дипломатическое решение Европы, как это сформулировано во втором Минском соглашении, призывает к тому, чтобы Украина предоставила сепаратистам-марионеткам право вето при формировании будущего страны, в то время как Украина должна оплачивать содержание умирающего Донбасса, и граница с Россией остается открытой, куда ни кинь глазом. Что Украина получила взамен? Шаткое перемирие, которое нарушалось еще до того, как о нем было объявлено. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по-прежнему выражают надежду на то, что второе Минское соглашение будет выполняться, даже после того, как полномасштабная атака со стороны российских регулярных войск, которые захватили дополнительные территории, стала возможной благодаря их неудавшемуся соглашению о прекращении огня.

На месте Украины я мог бы уступить Донбасс и Крыма де-факто, но не де-юре. Россия не отдаст их в нынешних условиях. Пусть Донбасс (или оккупированные на сегодняшний день территории) будет проблемой для России и сепаратистов, с которой нужно как-то справляться; нельзя позволять самопровозглашенным лидерам диктовать, какой должна быть политика Украины. Когда придет время, Донбасс может вернуться обратно. Я бы оставил большое количество регулярных войск для защиты оставшихся украинских областей, которые теперь ненавидят Россию Путина еще сильнее. Я полагаю, что в Одессе, Киеве, Запорожье и Львове быстро заменят самозваных москвичей, когда они придут, чтобы провозгласить новые народные республики. Кто знает? Если активные боевые действия закончатся, возможно, даже Барак Обама начнет поставлять оборонительное оружие. У него хорошо получается махать кулаками после драки.

Украинские власти, которые будут по-прежнему контролировать около 80% территории страны, могли бы затем сосредоточиться на реформах, провести которые справедливо требовали на Майдане. Украина должна внимательно прислушиваться к советникам по реформам из Европейского Союза, но не тешить себя надеждами на то, что ее скоро примут в Евросоюз, который боится расстроить Путина. Европа и международные организации должны обеспечить финансовую поддержку, необходимую Украине, во всяком случае, в качестве возмещения ущерба за то, что они оставили Украину.

Если властям удастся объединить всех украинцев, то Путину придется иметь дело с настроенным враждебно и вооруженным народом, который может нанести российской армии огромные потери, если она попытается продвигаться дальше вглубь украинской территории, и ее уже не смогут поддержать мифом о «гражданской войне», которую ведут с украинскими властями патриотичные повстанцы.

Если Украина решит прекратить боевые действия, в какой ситуации окажутся Европа и США? Если Путин мыслит рационально, то Восточная Европа, страны Балтии, Южная Европа, а также Арктика станут вместо Украины желанным фруктом, который висит низко над землей. Учитывая робость и нерешительность Запада, а также то, что ему не хватает боевых сил и воли, Путин будет пытаться найти слабые места.

Если Европе повезет, Путин может сначала обратить свое внимание на Молдову, Грузию, Азербайджан и Казахстан, дав Европе немного времени, чтобы передохнуть. Тем не менее, если Европа и США обращали внимание на заявления Путина и его пропаганду, они должны были отметить, что Украина на самом деле не является врагом номер один для России. Скорее, это Европа, НАТО и США. Как выразился Путин: Украина – это просто «иностранный легион» злого Запада, который унизил Россию, нарушил свои обещания и тайно готовится напасть на Россию-матушку.

Мы знаем, что Путин ведет себя очень последовательно. Он неустанно повторяет о предательстве НАТО, США и Европейского союза после Мюнхенской конференции по безопасности 2007 г. Почему он должен менять свой тон сейчас? Если Европа и США являются врагами, их нужно разрушить независимо от того, что происходит с Украиной. Учитывая экономические проблемы и беспрецедентную коррупцию, у Путина должен быть внешний враг, с которым нужно бороться, а затем хвастаться победами. Без этого режим Путина окажется в опасности.

Если европейские и американские эксперты считают, что возможность военных действий со стороны России в отношении стран-членов НАТО исключается 5-й статьей устава НАТО, им стоит подумать дважды. России необходимо всего лишь разжечь другие «гражданские войны», например, в странах Балтии, воспользовавшись тем, что там проживает много русских. Все будут сбиты с толку гибридной войной России. Тогда какая из европейских стран обратиться к 5-й статье, когда Путин заверит мир в том, что это очередная злополучная гражданская война, а он всего лишь наблюдатель?

Европейские и американские союзники Украины предают ее, когда не хотят предоставлять ей средства для того, чтобы она могла защитить себя от российской регулярной армии, участие которой уже все признали. Украина, после второго Минского соглашения, теперь знает, рамки недопустимого дипломатического решения, которое Европа и США готовы принять. Зачем вести войну, теряя так много жизней и денег, чтобы бороться от имени тех, кто вас бросил?

Кампании Запада на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке сводились к безуспешному поиску надежных союзников, готовых предоставить своих солдат, на которых можно положиться. В Украине, с населением 45 млн. человек, Запад нашел такого союзника, но, как ни парадоксально, он отказывается предоставлять ей средства для самообороны, и вместо этого вооружает сомнительных союзников в Сирии, Ираке и Ливии.

Меркель, Олланд и Обама должны задуматься над тем, что произойдет, если Украина уйдет с поля боя, и они останутся сами по себе. У них будет два варианта: Финляндизированная Европа, которая пляшет под дудку Кремля, либо плохо подготовленная Европа, которая пытается дать отпор, но неясно, сможет ли она победить.

Каким будет ее выбор? Мы знаем ответ пацифистской Европы. Все, что Путину нужно будет сделать, это пригрозить своим тактическим ядерным оружием, и тогда немцы, французы, голландцы и итальянцы снова струсят. И не стоит ожидать помощи от США пока у власти находится нерешительный Обама. Европа сможет рассчитывать только на собственные силы.