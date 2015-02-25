ВР зарегистрировала законопроект о признании добровольцев АТО участниками боевых действий

Как сообщается на сайте парламента, авторами соответствующего законопроекта (№2231) являются народные депутаты Иван Винник, Сергей Пашинский и Дмитрий Ярош.

В то же время сопроводительные документы к этому законопроекту на сайте ВР пока не обнародованы.

Вместе с тем депутат от "Блока Петра Порошенко» Винник, который является соавтором законопроекта, сообщил, что предлагается признать участниками боевых действий всех бойцов добровольческих формирований, воюющих на востоке.

«Мы предлагаем признать участниками боевых действий лиц, которые в составе добровольных формирований, во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, другими образованными в соответствии с законодательством Украины воинскими формированиями или правоохранительными органами, с целью защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, принимали непосредственное участие в боевых действиях во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины», - рассказал о сути инициативы депутат, сообщили УНИАН в пресс-службе «Блока Петра Порошенко».

Также, по его словам, предлагается признать инвалидами войны лиц, которые в составе добровольческих формирований принимали непосредственное участие в боевых действиях во время проведения АТО на востоке Украины и стали инвалидами в результате ранения, контузии или увечья.

Читайте такжеКаждый десятый мобилизованный является добровольцем - Минобороны«На всех этих людей и членов их семей будут распространяться гарантии и льготы, предусмотренные Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», – отметил Винник.

«Боевые действия на востоке Украины, военная агрессия со стороны Российской Федерации создали реальную угрозу территориальной целостности и независимости Украины. В связи с этим большое количество граждан Украины решили добровольно принимать меры по защите своего государства, в том числе и непосредственно принимая участие в зонах проведения боевых действий, самоорганизовываясь и объединяясь в формирования, в том числе и партизанские», – заметил Винник.

«Эти формирования, не входя в состав ВСУ, Нацгвардии Украины или других правоохранительных органов, оказывают значительную помощь в противостояниях с врагом, вносят весомый вклад в защиту государства. В качестве примера хочу привести Добровольческий украинский корпус (ДУК), бойцы которого доблестно стояли на защите Донецкого аэропорта, воевали в других горячих точках на востоке Украины, их отвага и боевой дух часто помогали на должном уровни держать боевой пыл и дух бойцов регулярных войск», – добавил парламентарий.

«Все эти люди фактически являются участниками боевых действий, героическими защитниками Родины, а поэтому должны получить соответствующую и надлежащую социальную защиту со стороны государства», – убежден Винник.