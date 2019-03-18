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В ближайшие дни мы увидим усиление санкций против Путина и его окружения – член Меджлиса

16:51, 18 марта 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие дни ожидается новая порция санкций в отношении президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения за оккупацию Крыма.

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Об этом в эфире "Прямого" рассказал член Меджлиса Искандер Бариев.

"За последние две недели тот шквал международных мероприятий и решений, которые принимались в Европарламенте, Конгрессе и Госдепе США, дают четкие посылы и мы видели уже серьезные решения, которые были приняты на днях. В частности, закрытое заседание "НАТО-Украина", где я принимал участие. Думаю, что в ближайшие дни мы услышим еще несколько серьезных заявлений и усиление санкций в отношении Путина и его окружения", - заявил Бериев.

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Теги: #Россия#санкции