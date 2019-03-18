Послы США и ЕС, а также миссия МВФ просят отложить рассмотрение законопроектов относительно незаконного обогащения - депутат

По словам председателя профильного парламентского комитета, в своем письме они отмечают "несовершенство" всех соответствующих законопроектов.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявляет, что послы США и ЕС, а также миссия МВФ просят отложить рассмотрение законопроектов относительно незаконного обогащения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Согласительного совета.

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Говоря о законопроектах, касающихся статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение), Кожемякин отметил: "Посол США, миссия МВФ, посол Евросоюза написали мне письмо, сегодня пришло. Они просят отложить рассмотрение всех проектов, так как они несовершенны. В том числе и президентский".

Как сообщал УНИАН, 13 марта Комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности отказался рассматривать законопроекты о введении ответственности за незаконное обогащение.

Тогда Кожемякин сообщил, что только у 4 из 6 законопроектов есть заключения научно-экспертного управления парламента. Он также добавил, что все 6 законопроектов, в том числе внесенный президентом Украины (№ 10110), не включены парламентом к рассмотрению. Кроме того, Кожемякин отметил необходимость получения заключений еще трех комитетов парламента по этим законопроектам, в том числе на соответствие их Конституции Украины.

Как известно, без заключения комитета законопроекты, согласно регламенту ВР, не могут вноситься на рассмотрение парламента.

***26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение), которая утратила силу со дня принятия решения. В обосновании своего решения судьи КС отметили, что эта статья Уголовного кодекса противоречит Конституции, где указано, что все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу (ст. 62), и закреплено право лица не давать показаний или объяснений в отношении себя и своих близких (ст. 63), а также ст. 17 Уголовного процессуального кодекса, где указано, что никто не обязан доказывать свою невиновность и должен быть оправдан, если сторона обвинения не докажет виновность лица.

28 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона (№ 10110) об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По словам президента Петра Порошенко, в новом законопроекте статья УК о незаконном обогащении выписана так, что «комар носа не подточит».

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что из-за решения КС все производства в отношении коррупционеров будут закрыты.