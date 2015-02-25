Франция заявила, что атака боевиков на Мариуполь изменит ситуацию с санкциями против РФ
Перемирие в Украине в основном соблюдается, однако в случае возможной атаки на Мариуполь ситуация вокруг санкций может измениться.
Об этом сказал министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на France info.
"Мы дали понять россиянам, что если сепаратисты нападут на Мариуполь, ситуация с санкциями будет полностью изменена", - сказал Фабиус.
Сейчас, по его словам, "режим прекращения огня в основном придерживается".
Французский министр вместе с тем исключил вариант того, что Франция может направить в Украину своих военных экспертов.
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"Британцы, которые не являются частью дискуссий, настроены очень жестко. Мы тоже держимся твердой линии, но все же выступаем за деэскалацию", - подчеркнул Фабиус.
Напомним, британский премьер Дэвид Кэмерон во вторник пообещал, что британские военнослужащие будут отправлены в Украину в ближайшие несколько недель для консультации и обучение украинских военнослужащих.