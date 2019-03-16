Подозреваемый в попытке подкупа кандидата в президенты Тимошенко вышел из СИЗО

По словам адвоката, залог собрали более 20 человек.

Подозреваемый в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук вышел из СИЗО под залог в 4 миллиона гривень.

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Об этом сообщил его адвокат Евгений Музычук, пишет "Громадське радіо". "Залог, внесенный за него, - 4 миллиона гривень, как предусмотрено постановлением следственного судьи. Меньше не может быть, потому что это не является основанием для замены меры пресечения", - рассказал он.

По словам Музычука, деньги за Костанчука внесли 11 марта, а вышел из СИЗО он на следующий день.

И попросил у меня эти деньги, сказав, что его точно убьют, если он не даст эти деньги". По словам Костанчука, Тимошенко якобы попросил еще средств на развитие партии и вызвался после этого вступить в Партию защитников Украины.

Кроме этого адвокат политика отметил, что залоговая сумма является общим вкладом более 20 человек, а "желающих было еще больше".

"Сейчас написал гневное письмо в суд относительно того, что решение является незаконным, и мы обжалуем это в апелляции. Мотивы, по которым суд пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства прокурора, являются неизвестными для нас", - добавил Музычук.

Вместе с тем адвокат отметил, что сейчас они ждут полный текст судебного решения, которое должно быть еще 14 марта, а пока подана краткая апелляция на часть решения суда.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Луценко заявил о задержании правоохранительными органами двух человек, которые пытались дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться, и сам кандидат несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ.

По словам Луценко, злоумышленников задержали по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса (препятствование осуществлению избирательного права). На странице Партии защитников Украины в Facebook размещено видеообращение председателя партии Костанчука, в котором он сообщает о своем задержании за якобы предложение взятки в 5 млн грн Юрию Тимошенко за снятие его кандидатуры с выборов президента Украины. По словам Костанчука, что "все это абсолютно гнилая провокация Администрации президента, выполненная господином Луценко".

Как сказал Костанчук, он 4 марта вылетел в отпуск вместе с женой, а оттуда его "вызвал" Тимошенко и "уговаривал помочь ему "соскочить" с темы быть техническим кандидатом; сказал, что его запугивают, что он боится. И для того, чтобы "соскочить" с темы, ему надо отдать деньги тем людям, которые внесли за него залог - 2,5 млн грн.