Власти Одессы отдадут почти все городские пляжи в аренду частным структурам

Договоры с арендаторами планируют заключить до конца года. Ожидается, что городской бюджет получит от такой инициативы 15-16 млн грн.

Власти Одессы намерены отдать почти все городские пляжи в аренду частным структурам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на брифинге заявил заместитель начальника юридического управления Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Валерий Микуленко.

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По его словам, до конца этого года все искусственные пляжи, расположенные в городской черте, отдадут в аренду. В частности, это касается территории от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана.

«Для повышения комфорта населения и отдыхающих на территории пляжей Одессы планируется передать в аренду все искусственные пляжи», - заявил Микуленко, добавив, что сейчас заключаются дополнительные соглашения к уже существующим договорам с пляжными арендаторами.

По словам заместителя начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья горсовета Виталия Парфенова, площадь искусственных пляжей составляет более 212 тыс. кв. метров, а в аренде в настоящее время - около половины (98 тыс. кв. метров).

Он отметил, что в 2017 году в бюджет города от аренды пляжей поступило 8,3 млн грн, в 2018 – 11 млн грн, в 2019 году ожидается 15-16 млн грн.

Справка УНИАН. Общая длина береговой линии Одессы — 30 км. Протяженность пляжей от Черноморски до Крыжановки (противоположные пригороды Одессы) — около 20 км, площадь — 42,65 га, в том числе 23,7 га — искусственные пляжи, намытые в рамках борьбы с оползнями. Естественные пляжи находятся только в районах Лузановки и Черноморки.