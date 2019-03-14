Кива требует немедленной отставки главы секретариата ВСП Пушкаря

Глава секретариата Высшего совета правосудия Украины Сергей Пушкарь должен немедленно сложить полномочия, поскольку является кадровым российским военным, он не должен быть допущен к формированию госорганов.

Об этом лидер Социалистической партии Украины Илья Кива заявил в ходе заседания ВРП, сообщает пресс-служба Соцпартии на официальном сайте партии.

«Этот человек является кадровым российским военным. Сергей Пушкарь окончил Военный Краснознаменный институт МО СССР в Москве. Также много лет он работал в российской компании "ТНК". Пушкарь давал присягу на верность российскому народу, а дважды присягу не дают! Я требую, чтобы этот человек сложил полномочия!», - сказал он.

При этом политик подчеркнул: «На сегодня есть все основания заявлять, что глава секретариата Высшего совета правосудия Украины Сергей Пушкарь манипулирует данными и пытается узурпировать ОРУ под представителей власти!».

Кива также заявил о намерении обратиться по этому вопросу в Службу безопасности Украины.

«Поскольку в условиях войны такие люди не могут быть допущены к формированию государственных органов! Ведь когда в таких структурах работают российские военные, нам не надо удивляться предательстве и сдаче национальных интересов! », - добавил он.

Политик также подчеркнул, что с санкции Пушкаря процесс формирования ВРП происходит с нарушениями.

«До голосования не допустили делегатов съезда от учебных заведений МВД, ссылаясь на то, что они якобы являются военизированными учебными заведениями. ВРП не может устанавливать правила формирования и список вузов, которые допущены до голосования. Кроме того, лично я не согласен с этой аргументацией, поскольку такие вузы готовят высокопрофессиональных и квалифицированных юристов!», - сказал он.

На убеждения Кивы, не только нарушаются права учреждений системы высшего образования МВД, а и сам процесс голосования корректируется недобросовестными людьми под определенных представителей.