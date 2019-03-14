В России завели уголовное дело на декоммунизатора Украины Вятровича

По мнению российских следователей, глава Украинского института нацпамяти «героизирует нацистских преступников.

Следственный комитет России открыл уголовное дело «по факту реабилитации нацизма» против главы Украинского института национальной памяти Украины Владимира Вятровича.

Сооветствующее сообщение появилось на сайте СК РФ. По мнению российских следователей, Вятрович отрицает преступления военных преступников стран гитлеровской оси в годы Второй мировой войны. Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 354.1 УК РФ.

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«По данным следствия, Вятрович, используя свое служебное положение, действуя под видом всестороннего изучения истории украинского государства и осуществления комплекса мероприятий по увековечиванию памяти участников украинского освободительного движения, в период с 12 ноября 2014 года и по настоящее время совершает систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, в том числе о самой принадлежности украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участия в военных преступлениях против мирного населения», – говорится в сообщении.

Следком РФ, при этом, ссылается на Нюрнбергский трибунал.

«Самим же приговором трибунала установлено, что «организация СС была активным участником в совершении военных преступлений и преступлений против человечности», и «невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в этой преступной деятельности», – подчеркивают в СК.

«Отрицание установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге фактов и, как следствие, итогов Второй мировой войны, как и героизация нацистских преступников, не могут остаться без должного внимания. Действия такого рода, тем более со стороны представителей народа, чьи предки погибали от рук фашистов, вызывают недоумение, и лица, совершающие подобные преступления, должны понести законное наказание», - резюмировали в российском ведомстве.

Ранее Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович похвастался масштабам декоммунизации в Украине.

«Если говорить о масштабах декоммунизации, то есть чем похвастаться. Это 987 населенных пунктов на карте Украины, это почти 52 тысячи улиц на карте Украины. И это где-то 2500 памятников, из которых более 1500 – это памятники Ленина.