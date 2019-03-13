Луценко: представления на Скуратовского, Дзензерского и Дубиля пока не будут передаваться в Раду

Генпрокурор отметил, что "передача представления в Верховную Раду без шансов его рассмотреть в течение 14 дней означает фактическое уничтожение этого представления".

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что представления на народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Скуратовского, депутата от "Народного фронта" Дениса Дзензерского и депутата от "Батькивщины" Валерия Дубиля пока не будут передаваться в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Читайте такжеСАП просит снять неприкосновенность с двух нардепов

Отвечая на вопрос о представлениях на Скуратовского и Дзензерского, Луценко отметил: "Представление на нардепов действительно поступило от Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сейчас оно изучается нашим юридическим департаментом. Думаю, что оно будет возвращено назад для доработки".

Луценко отметил, что представления будут возвращены не только потому, что в них есть неточности, но и потому, что "передача представления в Верховную Раду без шансов его рассмотреть в течение 14 дней означает фактическое уничтожение этого представления».

Генпрокурор напомнил, что повторно представление вносить запрещено. "Если бы сейчас я, например, внес его в Верховную Раду, а Верховная Рада, как вы чувствуете, языковой закон собирается рассматривать не очень быстро, то все эти представления просто сгорят", - отметил Луценко.

Так, добавил он, сейчас будут тщательно проработаны юридические формулировки в представлениях. "И обязательно внесу в Верховную Раду те представления, которые соответствуют закону, в тот момент, когда Верховная Рада будет иметь хотя бы шанс на их рассмотрение", - сказал генпрокурор.

На вопрос о его заявления о том, что на этой пленарной неделе он внесет в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности с Дубиля, Луценко сообщил, что с этим представлением ситуация аналогичная.

По его словам, передача какого-либо представления на народного депутата в Верховную Раду «сейчас означает просто желание его похоронить».

При этом генпрокурор добавил, что когда наступит время, он внесет эти представления, а возможно и другие.