Синдром потерянного иммунитета: за кем охотится Луценко

Незадолго до окончания весенней сессии Верховной Рады генеральный прокурор Юрий Луценко пытался снять неприкосновенность с четырех народных депутатов – оппоблоковцев Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева и депутата из группы «Воля народа» Александра Пономарева. Но тогда его попытки не увенчались успехом – все представления на них в регламентном комитете Рады сочли необоснованными. Сейчас, как только парламентарии начнут снова заседать, Луценко намерен взять реванш.

Напомним, Дмитрий Колесников, по версии следователей Генпрокуратуры, во время своей работы на посту главы Агентства госимущества, дал добро на отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки» в Днепре общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров. Экс-главу Днепропетровской ОГА Александра Вилкула подозревают в том, что он в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью в 21 гектар якобы из земель запаса сельскохозяйственного назначения, а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Вина Дунаева, по мнению ГПУ, в том, что у нардепа нашлось сразу 10 компаний, которые он вовремя не внес в свою декларацию о доходах. А Пономарев, в свою очередь, препятствовал работе журналистов, когда те пытались снять его перепалку с депутатом от «Батькивщины» Сергеем Соболевым в кулуарах парламента.

Перед закрытием весенней сессии Верховной Рады все четыре представления так и не дошли до сессионного зала – регламентный комитет вернул их в ГПУ. Но, по словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, Луценко намерен подать представления на этих же депутатов снова. «Документы, которые подавались в мае, будут переподаны. Сейчас они еще в процессе подготовки. Мы планируем их подать на первой-второй неделе работы Верховной Рады», - сказала Сарган в комментарии УНИАН.

Предвыборные игры

По мнению экспертов, вряд ли Луценко ограничится лишь четырьмя фамилиями. Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан уточняет, что, по данным НАБУ, около 50 народных депутатов из разных политических сил, включая президентскую фракцию, являются фигурантами уголовных дел. «Эти дела на разных стадиях, но, насколько нам известно, детективами НАБУ уже неоднократно подавались представления в САП и пока ни одно из них не дошло до Верховной Рады. Возможно, это связано с ситуацией в отношении главы САП Назара Холодницкого (прокурор недавно едва не лишился должности)», - говорит Щербан.

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По ее словам, в частности, претензии могут снова возникнуть к народному депутату от «Народного фронта» Денису Дзензерскому. По данным детективов НАБУ, депутат забыл указать в своей декларации сведения о наличии финансовых обязательств в общей сумме более 4 млрд грн., которые взымали с него на основании решений суда. В САП, где это дело было закрыто, объяснили свое решение тем, что по законодательству договор поручительства, к которому как раз и возникли претензии у НАБУ, не является основанием для возникновения финансовых обязательств, подлежащих декларированию. К слову, в 2017 году в ГПУ уже направляли представление о снятии с Дзензерского неприкосновенности, но Луценко его отклонил.

Елена Щербан отмечает, что, теоретически, в немилость в этом политическом сезоне могут попасть и депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи (по делу о незаконном использовании 300 млн кубометров газа, полученными от «Нафтогаза» двумя ТЭЦ через компании, бенефициарами которых они являются).

Еще один вероятный кандидат – внефракционный депутат Константин Жеваго. Он «забыл» о начисленной ему зарплате в 480 тысяч долларов на посту исполнительного директора британской компании Ferrexpo PLC.

Впрочем, по словам Щербан, сейчас, в первые дни работы Верховной Рады, об этом говорить рано, так как ни одному из них не предъявили подозрение в совершении преступления. К тому же, стоит брать во внимание, что внесение представлений будет избирательным, так как подать их в Раду может только генпрокурор и не исключено, что они будут проявлением некоего политического давления со стороны Банковой.

С таким мнением согласен политолог, директор Социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, по словам которого, любые документы из ГПУ носят исключительно конъюнктурный характер. «Прежде всего, это будет «работа» президента с «Оппоблоком». И кандидатов на снятие неприкосновенности чаще всего будут искать именно здесь. Задача Порошенко – заставить Юрия Бойко и Сергея Левочкина быть сговорчивее. Например, Евгению Бакулину (депутат от «Оппоблока», которого обвиняют в хищении 144 млн долларов во время его работы главой «Нафтогаза», - УНИАН) в свое время дали возможность выехать и только после этого открыли против него уголовное дело. Его могут лишить неприкосновенности, а генпрокурор это потом спокойно назовет «проявлением борьбы с коррупцией»», - считает Небоженко.

Кроме того, по его мнению, под прицелом окажется и фракция «Батькивщина» (с целью продемонстрировать коррумпированность парламентариев от этой политсилы). Далее, по словам Небоженко, врагов будут искать и в «Народном фронте» (чтобы заручиться поддержкой «фронтовиков» в необходимых президенту голосованиях за законопроекты).

Такого мнения придерживается и руководитель центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев. Однако, по его словам, с депутатами от «Батькивщины» придется осторожничать и учитывать, что даже уличение соратников Тимошенко в коррупции может только больше мобилизовать ее электорат (что вовсе не на руку команде президента). «Этот сезон и без того обещает быть предельно конфликтным и подбрасывать дрова в костер будет более, чем проблематично», - говорит Золотарев.

В «зоне риска» – половина парламента

В свою очередь, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что, при желании, открыть дело можно против более чем половины представителей депутатского корпуса: «Представления о снятии неприкосновенности однозначно будут. И особо вероятны они против тех, кто связан с бизнесом».

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«Несомненно, такие представления будут вносить, особенно это будет бить по представителям «Оппоблока» - таким образом президент попытается продемонстрировать свою принципиальность. Но, в принципе, у нас в зоне риска половина парламента», - убежден политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

По его словам, стоит брать во внимание, что любое действие политика в Украине – это работа на выборы. Но дойдет ли от представлений до снятия неприкосновенности – большой вопрос. «На тех политиков, с кого нужно было бы снять неприкосновенность еще четыре года назад, сейчас вряд ли кто-то станет обращать внимание», - считает Голобуцкий.

Эта проблема, добавляет он, будет существовать до тех пор, пока в Украине в принципе будет иметь место понятие «депутатской неприкосновенности» в нынешнем виде.

В этой связи, его коллега, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отмечает, что в Украине уже давно пора перестать гадать на кофейной гуще и на законодательном уровне лишить неприкосновенности всех депутатов. Тем более, это обсуждается уже много лет. «Чтобы не выглядеть смешными, депутатам пора бы уже технически решить этот вопрос. Нужно отменить депутатскую неприкосновенность, чтобы каждый из них доказывал свою невиновность в судах, как и обычные граждане», - говорит он.

Без неприкосновенности, но и без арестов

На данный момент депутатской неприкосновенности уже лишены 11 парламентариев. Это, к слову, наибольший показатель среди предыдущих созывов.

Среди лишенных неприкосновенности - депутат-беглец Александр Онищенко, которому инкриминируют злоупотребления при реализации газа, добытого при участии компании «Укргазвидобування», оппоблоковец Вадим Новинский, которого лишили неприкосновенности по подозрению в превышении служебных полномочий при незаконном лишении свободы архиепископа Александра Драбинко, внефракционный Сергей Мельничук, который, по версии ГПУ, сколотил вооруженную банду, нападавшую на предприятия отдельных лиц, которая отбирала их имущество и даже похитила офицера батальона «Айдар». Также в их числе фигуранты нашумевшего «янтарного дела» - Борислав Розенблат и Максим Поляков, которых обвиняли в содействии иностранной компании в добыче янтаря.

К ним можно было бы причислить и депутата от Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука, который попался на том, что брал взятки за решение вопросов с госорганами и направление депутатских обращений от своего имени. Однако парламентарий умудрился оспорить это в суде: в ноябре 2015 года Высший админсуд Украины признал незаконным лишение депутата неприкосновенности и его арест, а в мае 2016 года Верховный суд подтвердил это решение Высшего админсуда.

На деле же за четыре года работы этого созыва Верховной Рады только двоих парламентариев можно считать «пострадавшими» из-за лишения депутатского иммунитета. Так, оставшись без неприкосновенности, свой мандат сложил нардеп Николай Мартыненко. А Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке антиправительственного мятежа, и вовсе угодила за решетку.

Анастасия Заремба