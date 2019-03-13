В "Нацкорпусе" объяснили, до каких пор будут продолжать акции протеста

Алфёров заявляет, что никакой реакции на их требования от Администрации президента не поступило, а "Блок Петра Порошенко" обвиняет националистов в работе на страну-агрессора, что является "полной чушью".

Представитель партии «Национальный корпус» Александр Алфёров заявляет, что активисты будут продолжать акции протеста, пока не будут выполнены требования о привлечении к ответственности фигурантов хищений в оборонной сфере.

Как заявил Алфёров в комментарии УНИАН, эти требования касаются ареста имущества и счетов причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента Петра Порошенко, в частности, бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, раскрытия информации о расследовании дел по этим сделкам и еженедельной отчетности о ходе следствия.

"Требования - это арест имущества и счетов семьи Гладковских, Рогозы, Жукова и всех причастных к схеме хищений директоров украинских оборонных заводов, чтобы Генеральная прокуратура показала все дела, которые касаются хищения в "Укроборонпроме", - сказал он.

По словам представителя "Нацкорпуса", правоохранители должны отчитываться еженедельно о ходе расследования.

"Эти требования должны были бы быть поставлены перед президентом или переданы в Администрацию президента. Мы пошли их передавать 9 марта, но никто из Администрации президента не вышел, зато полиция в Киеве начала драку", - отметил он.

Как сказал Алфёров, никакой реакции на эти требования от Администрации президента не последовало, в то же время партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" выступила с заявлением, в котором говорится о том, что за акциями "Нацкорпуса" и "Национальных дружин" под Администрацией президента и в Черкассах 9 марта якобы стоят "пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы".

Алферов назвал это заявление "политическим шагом". "Это абсолютная чушь, что "Национальный корпус" и "Национальные дружины "контролируются из России", - подчеркнул он.

"Как могут представлять интересы государства-агрессора люди, которые являются ветеранами этой войны, начиная с Белецкого, который создал первый добровольческий батальон, зарегистрированный 5 мая 2014года, и, наконец, если просто неудобные вопросы задают президенту, то политтехнологи запускают тезисы, что это "измена" и тому подобное", - заявил представитель «Нацкорпуса».

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Как сообщал УНИАН, 9 марта в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция партии "Национальный корпус" с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2 тыс. человек. После выступлений активисты пошли к Администрации президента Украины, где произошли столкновения. Участники акции выпускали петарды, зажигали файеры, в воздух могло быть распылено какое-то вещество. По данным полиции, в результате столкновений под АПУ пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

Затем участники акции поехали в Черкассы, где находился президент Украины Петр Порошенко, чтобы объявить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже завершил выступление перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене.

В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 правоохранители, 19 из них госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

10 марта в полиции сообщили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений во время митинга в Черкассах.

11 марта заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе сообщил, что установлены трое лиц, участвовавших в столкновениях в Черкассах и Киеве. "Двум лицам уже вручены подозрения. Что касается третьего - устанавливается место его нахождения", - сказал Цуцкиридзе. По его словам, представителям "Нацкорпуса" объявлены подозрения по статьям 294, 296, 345 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки, хулиганство и насилие в отношении работника правоохранительного органа). Он уточнил, что подозрение в массовых беспорядках предъявлено только одному из троих этих фигурантов - за столкновения в Черкассах.

Сосновский районный суд Черкасс избрал меры пресечения представителям "Нацкорпуса" Дмитрию Кухарчуку и Антону Братко, задержанным после акции протеста в Черкассах 9 марта. Прокуроры настаивали на содержание под стражей сроком до 60 суток без возможности внесения денежного залога. Однако суд избрал Братко меру пресечения в виде домашнего ареста с ограничением свободы в ночное время, Кухарчуку - круглосуточный домашний арест.