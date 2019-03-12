Танцевавшая с Путиным у себя на свадьбе глава МИД Австрии разочарована недопуском наблюдателей из РФ на выборы в Украине

7 февраля Верховная Рада приняла закон о запрете гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах в Украине.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в Москве, что разочарована недопуском наблюдателей из России на выборы в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала на совместной с главой МИД России Сергеем Лавровым пресс-конференции.

"Мы также выразили разочарование решением украинских властей не допустить наблюдателей с российской стороны в рамках БДИПЧ на выборы", - сказала Кнайсль.

"Однако в рамках БДИПЧ будет проходить присутствие наблюдателей, и БДИПЧ - это важный, центральный элемент ОБСЕ", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, 6 февраля в МИД Украины заявили, что не примут заявки ни от одного владельца паспорта гражданина РФ для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине. В министерстве подчеркнули, что отказ в регистрации не противоречит международным обязательствам Украины в сфере свободных и демократических выборов.

7 февраля Верховная Рада приняла закон о запрете гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах. 28 февраля этот закон вступил в силу.

Вместе с тем, в МИД России 8 февраля сообщили, что решили воздержаться от направления в Украину российских граждан для наблюдения за выборами как долгосрочных наблюдателей.

27 февраля официальный представитель БДИПЧ Томас Раймер заявил, что Миссия по наблюдению за президентскими выборами в Украине Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ намерена подать украинской власти список краткосрочных наблюдателей для аккредитации из всех стран ОБСЕ, желающих направить в Украину наблюдателей, в том числе из РФ.

Напомним, Австрия - одна из немногих европейских стран, находящихся в дружеских отношениях с Россией. Президент Владимир Путин в августе этого года даже съездил на свадьбу главы МИД Карин Кнайсль и станцевал с ней. А правительственная коалиция в стране сформирована с участием крайне правой "Партии свободы", симпатизирующей российским властям.