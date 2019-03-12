В Раде требуют публично заслушать информацию о коррупционных схемах в оборонной сфере

С таким заявлением выступила фракция "Народный фронт" после публикации очередной части расследования о коррупции в "оборонке" относительно роли антикоррупционных органов в указанных схемах.

"Народный фронт" призывает Временную следственную комиссию по расследованию коррупции в оборонной сфере срочно вызвать в парламент руководство НАБУ, ГПУ, Военной прокуратуры, СБУ и Государственной фискальной службы для предоставления информации относительно сделок, связанных с "Укроборонпромом".

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Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Коррупция в обороне воюющей страны - это двойное зло. Если злоупотребления в "Укроборонпроме" докажут - виновные должны быть справедливо и жестко наказаны", - заявил он.

"Напомню, что по инициативе "Народного фронта" в парламент на прошлой пленарной неделе уже принял постановление о безотлагательном расследовании злоупотреблений в "Укроборонпроме". Мы расширили полномочия уже действующей ВСК по расследованию коррупции в оборонной сфере. В этом постановлении говорится, что ВСК должна провести публичное заседание при участии силовиков и следственных органов. Кроме НАБУ, мы хотим услышать в парламенте информацию от руководства Генпрокуратуры, Военной прокуратуры, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и ГБР", - подчеркнул руководитель фракции.

"Мы хотим знать, подтверждаются факты слива расследования против коррупционеров в "Укроборонпроме". Причастны ли органы по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти к этим сделкам", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что причастность новосозданных антикоррупционных органов к коррупции убивает остатки веры украинцев в справедливость.

"Понимают ли это в органах по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, которые давно превратили в инструмент политических манипуляций и темных сделок? Понимают ли они возможные последствия своих действий? Эти органы создавали парламент и правительство для борьбы с коррупцией, а не покрывания коррупции", - отметил руководитель фракции.