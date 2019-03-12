У Вятровича хотят избавиться от «имперского наследия» - пересмотреть даты основания Днепра и Павлограда

Еще одним хорошим примером будущей деколонизации может стать Одесса.

Институт национальной памяти Украины в рамках кампании по деколонизации инициирует пересмотр дат основания Днепра и Павлограда в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Института Владимир Вятрович.

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Как отметил Вятрович в комментарии «Радио Свобода», Институт национальной памяти преследует цель разработать законопроект относительно деколонизации Украины, и передатация городов будет одним из его аспектов.

По его словам, нельзя выводить дату основания Днепра от времен Екатеринослава российской императрицы Екатерины II, а Павлограда – от ее сына Павла, ведь оба города имеют гораздо более старую, казачью историю.

«Мы только начинаем дискуссию о необходимости деколонизации в Украине, и те примеры, которые я привожу, – это то, что мы уже наработали. На этой неделе, 14 марта, состоится первая публичная дискуссия на эту тему. Соответственно, названные мной города – Павлоград и Днепр – это лишь примеры. Еще пример – Одесса, которая имеет гораздо более древнюю историю, чем конец 18-го века. Но это лишь поверхностный уровень, который мы будем углублять в ходе дискуссии с участием историков, экспертов, людей, которые имеют определенный опыт относительно того, как происходила деколонизация в других странах», – отметил глава Института.

Деколонизация, по Словам Вятровича, предусматривает искоренение из публичного пространства следов имперского прошлого, в частности, тех, которые могут быть использованы для восстановления российской империи.

«Когда мы говорим о лишении имперского наследия, очевидно речь идет не о всем, связанным с периодом, когда Украина входила в состав империй, а речь идет о тех символах империй, которые связаны со становлением этих империй, с уничтожением украинского сообщества. К примеру, речь идет о политическом, военном руководстве империй, которое увековечено на украинской территории. Но пока это лишь наши предложения, которые еще нуждаются в дополнении и, очевидно, критике», – отметил он.

По словам главы Института, вполне возможно, что дело дойдет и до предложений по изменению топонимики, связанной с имперским прошлым.

Отмечается, что 21 июня 2017 года горсовет Днепра не поддержал проект решения о пересмотре возраста города и «добавления» ему еще 252 лет. Часть депутатов поставила под сомнение мнение некоторых историков о необходимости передатации города, часть – заявила о неосведомленности в этом вопросе. Сейчас считается, что история города начинается с основания Екатеринослава в 1776 году.

Соответственно, в 2016 году в Павлограде, названном так в честь сына Екатерины II Павла, прозвучала инициатива по переименованию города: после декоммунизации, отмечали авторы идеи, должно состояться «деимпериализация» Украины.

Ранее Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович похвастался масштабам декоммунизации в Украине.

«Если говорить о масштабах декоммунизации, то есть чем похвастаться. Это 987 населенных пунктов на карте Украины, это почти 52 тысячи улиц на карте Украины. И это где-то 2500 памятников, из которых более 1500 – это памятники Ленина.