"Есть чем похвастаться": Вятрович рассказал о масштабах декоммунизации в Украине

Директор ИНП отметил, что украинцам как народу без государства долгое время не давали возможности самим писать свою историю.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал о масштабах декоммунизации в Украине.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой».

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«Если говорить о масштабах декоммунизации, то есть чем похвастаться. Это 987 населенных пунктов на карте Украины, это почти 52 тысячи улиц на карте Украины. И это где-то 2500 памятников, из которых более 1500 – это памятники Ленина. Нам сотни лет как народу без государства не давали возможности самим писать свою историю. Мы сейчас только начали писать. Бесспорно, это не нравится многим нашим соседям – как восточным, так и западным соседям. Потому что они уже прописали нашу роль в своей истории. А тут вдруг появляемся мы и говорим, что мы по-другому видим эту историю. Но мы имеем на это право. И, более того, у нас есть обязанность это делать», – отметил Вятрович.

«Как стерпится – так и отвыкнется. Пойдите сейчас на Майдан Независимости и спросите, где находится площадь Октябрьской революции. Вам почти никто не ответит, что вы находитесь на бывшей площади Октябрьской революции. Это вопрос привычки, который довольно быстро проходит. И для меня особенно приятно было услышать разговор случайно в транспорте, что "это в Кропивницком..." "А как он раньше назывался? Я забыл". То есть приживаются новые названия. Это все то, что приходит. Тем более, это происходит в лице российской агрессии, которая абсолютно дискредитировала все эти советские мифы и стереотипы. Поэтому, изменения происходят и изменения воспринимаются населением», – резюмировал он.