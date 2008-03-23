Каськив: Черноморский флот необходимо вывести досрочно

Народный депутат, член фракции НУ-НС Владислав КАСЬКИВ предлагает Верховной Раде обязать правительство до конца текущего года инициировать проведение переговоров с Россией относительно вывода Черноморского флота РФ с территории Украины в сроки до завершения действия соглашения (до 2017 года - УНИАН).

Соответствующий проект постановления “О вопросе пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины” зарегистрирован в парламенте.

Проектом постановления предусмотрено возложить контроль за выполнением данного документа на Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам.

В объяснительной записке к проекту постановления В.КАСЬКИВ отмечает, что, в соответствии с положениями Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года, оно заключено сроком на 20 лет. При этом предусмотрена возможность автоматического продления этого срока на пятилетние периоды при условии если ни одна из сторон Соглашения не сообщит в письменном виде другую сторону о прекращении срока действия Соглашения не позже, чем за один календарный год до окончания срока его действия.

Автор проекта постановления отмечает, что временное пребывание ЧФ РФ на территории Украины существенно влияет на нынешнюю ситуацию в Украине, в частности, на ее международно-правовые, социально-экономические, экологические, оборонные интересы. “При таких условиях вопрос дальнейшего пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины должен быть немедленно поднят перед Россией с целью его вывода до окончания срока действия Соглашения”, - отмечает депутат.