Прокурор Харькова уволился по собственному желанию

Приказ об увольнении Поповича подписан генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным 19 февраля.

Прокурор города Харькова Евгений Попович освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Информацию об этом агентству УНИАН подтвердили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. Читайте такжеКернес: расшатать ситуацию в Харькове не удастся По данным прокуратуры, приказ об увольнении Поповича подписан генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным 19 февраля. Исполняющим обязанности прокурора Харькова назначен прокурор Киевского района г. Харькова Александр Фильчаков.

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