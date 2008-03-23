Кто додумался строить мусорозавод в сердцевине горного Крыма?

Президент Крымской академии наук, лидер крымской организации Партии зеленых Украины Виктор ТАРАСЕНКО заявляет, что проект строительства крупного мусороперерабатывающего завода «в сердцевине горного Крыма» «поражает своей экологической, социальной и экономической безграмотностью».

Об этом говорится в заявлении В.ТАРАСЕНКО, текст которого передан агентству УНИАН.

По словам лидера крымских «зеленых», в феврале правительство АРК одобрило соглашение с немецкой фирмой «Benreg Europe GmbH» о сотрудничестве в сфере переработки и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Мощность планируемого гиганта мусорной индустрии - 720 тыс. тонн ТБО в год, сумма инвестиций - 920 млн. евро.

«Казалось бы, судьбоносное решение для утопающего в мусорных свалках курортного Крыма. Но возникает целый ряд недоуменных вопросов. Почему этот проект не обсуждался гласно на заседаниях Постоянной Комиссии Совмина АРК по обращению с ТБО? Почему не было никакой информации в СМИ о самой фирме, идущей в Крым с такими инвестициями, о внедряемых ею технологиях переработки ТБО?», - говорится в заявлении эколога.

В.ТАРАСЕНКО, ссылаясь на данные журналистского расследования, проведенного журналисткой газеты «Зеркало недели» Валентиной САМАР, заявляет, что площадка под строительство мусороперерабатывающего завода, работающего, как выяснилось, по технологии высокотемпературного пиролиза, "предварительно согласовывается крымскими чиновниками в селе Добром Симферопольского района".

«Это сердцевина Горного Крыма! Здесь по долине реки Салгир через село Перевальное проходит главный поток туристов и рекреантов из Симферополя на Южный берег Крыма (Большая Алушта и Большая Ялта), - отмечает В.ТАРАСЕНКО. - Плодородная межгорная долина реки Салгир обладает многочисленными уникальными памятниками природы (всемирно известные карстовые пещеры Мраморная и Кизил-Коба), уникальными горными плато, древними вулканическими и осадочными комплексами субтропического моря, живописными лесными массивами и питающими столичный центр АРК водохранилищами (Симферопольское, Аянское, Партизанское), памятниками археологии, а также древней, новой и новейшей истории».

Эколог заявляет, что в стратегии развития Крыма до 2017 года, разработанной учеными Крымской академии наук, здесь предусматривается создание оздоровительно-туристического, культурно-развлекательного, эколого-натуралистического, научного и делового центра национального масштаба «Альпийская деревня Кизыл-Коба», который может стать визитной карточкой курортного Крыма. «Идеология проекта предполагает создание музейных комплексов «Крымскотатарская деревня», «Поселение тавров», «Римское укрепление», «Городище скифов» и др. В концепцию Альпийской деревни заложены инновационные принципы максимальной экологической совместимости человека и природы. В мусорном же проекте немецкой фирмы, поддерживаемом крымскими чиновниками, отмечает В.ТАРАСЕНКО, как раз все наоборот.

«На запрашиваемых фирмой 50 га в уже сложившейся рекреационной зоне вблизи густо заселенной долине реки Салгир и дачных участков симферопольцев и алуштинцев в с. Мраморное разместится крупное экологически небезопасное предприятие. Площадка завода – это водосбор крупнейшего на 32 млн. кубических метров Симферопольского водохранилища. Это территория повышенной сейсмичности, активных карстовых, эрозионных и других геодинамических процессов. При суточном перемещении около 2 тыс. тонн ТБО и так перегруженная главная курортно-туристическая трасса Крыма (Симферополь-Алушта-Ялта) будет блокирована мусоровозами», - заявляет эколог.

По его мнению, «в целом проект поражает своей экологической, социальной и экономической безграмотностью». «Как же надо не любить Крым, не уважать чаяния и устремления крымчан развивать его как международный туристический центр, чтобы согласовать и отстаивать такие сомнительные проекты», - добавляет лидер крымских «зеленых».

В.ТАРАСЕНКО призывает отказаться от строительства завода в данной местности и осваивать «экономически депрессивные территории Степного Крыма». «Там есть, куда вложить миллионы евро, дать рабочие места, тепло и электроэнергию, оживить экономику, обеспечит устойчивость фундамента и конструкций своих мусороперерабатывающих заводов в благоприятных геологических и геодинамических условиях, и тем самым сохранить экологическую и культурно-рекреационно-туристическую привлекательность Горного Крыма и ЮБК», - подчеркнул В.ТАРАСЕНКО.