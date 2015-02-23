Россия "фарширует" Донбасс новейшим оружием - МИД

Об этом в эфире "Подробностей" этом заявил Дмитрий Кулеба, посол по особым поручениям МИД Украины.

"Россия продолжает "фаршировать" Донбасс своим сверхсовременным оружием и ее нужно сдержать", - сказал посол. Добавив, что именно для сдерживания планов Кремля Украине и нужно получить современное оружия от Запада.

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При этом дипломат уточнил, что план по отводу войск должны быть выполнены одновременно вместе с противником.

"Для отвода нужно чтобы оно было двухсторонним. Планы согласованы, но террористы могут по указанию из Кремля изменить свои планы", - предупредил Дмитрий Кулеба. Уточнив, что если Россия не будет следовать договоренностям, то ее ждет только усиление санкций.