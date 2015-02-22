В Киеве проходит Марш Достоинства (прямая трансляция)
11:50, 22 февраля 2015Политика
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В Киеве сегодня проходит Марш Достоинства, участие в котором примут президенты Германии, Польши, Литвы, Грузии, Молдовы, Словакии и президент ЕС.
Планируется, что Марш пройдет по улицам Институтская, Шелковичная, Грушевского, Европейской площади и завершится Молитвой за мир на Майдане Независимости.
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Об этом сообщила пресс-служба президента Порошенко.
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