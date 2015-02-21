Киев направил Берлину ноту протеста из-за встречи немецких "левых" с террористом Захарченко

Такую информацию подтвердил представитель немецкого МИД в пятницу, 20 февраля, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагентство AFP.

"Таким образом мы выражаем свою обеспокоенность тем, что во время якобы гуманитарной акции была выражена поддержка террористам", - пояснил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в комментарии немецкой газете Der Tagesspiegel.

Посол раскритиковал и тот факт, что немецкие депутаты попали на оккупированную территорию Украины из России.

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"Оба депутата нарушили своей поездкой наши законы", - констатировал Мельник.

Он напомнил, что иностранным гражданам не разрешается пересекать участки границы, которые не контролирует украинская сторона. Поэтому немецким депутатам грозит запрет на въезд в Украину.

Немецкие народные избранники от оппозиционной Левой партии Вольфганг Герке и Андрей Гунко вместе с депутатом Госдумы РФ от Ростовской области, коммунистом Владимиром Бессоновым, посетили на прошлой неделе Донбасс.

Целью своего путешествия они называют передачу гуманитарной помощи для больниц.

Однако в Донецке немецкие депутаты, по их утверждениям, встретились с лидером самопровозглашенной "ДНР" Александром Захарченко.