Александр Шевченко поддерживает усиление работы НАБУ и предлагает уволить руководство САП

Александр Шевченко поддержал антикоррупционную повестку дня.

28 февраля в центральном офисе «Украинского объединения патриотов» в Киеве состоялась встреча кандидата в президенты от УКРОПа, народного депутата Александра Шевченко, главы политсилы Тараса Батенко и народного депутата от партии Александра Дубинина с представителями коалиции антикоррупционных организаций.

Александр Шевченко поддержал предложенную антикоррупционную повестку дня, предусматривающую усиление работы НАБУ путем предоставления прав на автономное прослушивание, увольнение руководства САП и вывод этого органа из подчинения Генпрокуратуре, перезапуск НАПК, а также сужение полномочий СБУ согласно стандартам НАТО.

«Усиление НАБУ – поддерживаю, поскольку это единственная организация, которая борется с коррупцией. Отсутствие антикоррупционного суда не дает возможности довести расследование до логического конца. САП, который сегодня полностью пребывает под контролем президента и власти, тормозит антикоррупционную работу. Экономический департамент СБУ, который является главным коррупционным отделом в этом правоохранительном органе, надо ликвидировать – они не занимаются своей работой», – заявил Александр Шевченко.

Вместе с тем глава политсилы Тарас Батенко отметил, что укроповцы готовы стать соавторами будущего законопроекта, направленного на обновление НАПК.

«Как минимум три депутата от группы УКРОП и кандидат в президенты готовы к этому присоединиться. Мы готовы проанализировать инициативы, быть соавторами на этапе регистрации законопроекта. Но желательно, чтобы мы видели процесс подготовки, а не конечный продукт», – подчеркнул он.

Со своей стороны, Александр Дубинин считает, что для эффективной борьбы с коррупцией необходимо предоставить правоохранителям право на провокацию взятки.

«Неплохо было бы восстановить норму, которая давала бы право на провокацию взятки. Почему «дело Розенблата» разваливается в суде? Нет нормы, которая давала бы возможность провоцировать взяткой. То есть именно НАБУ нарушило законодательство. Если появится эта норма, чиновники будут бояться брать взятки», – отметил нардеп.

В свою очередь, координатор коммуникации коалиции и руководитель «Антикоррупционного штаба» Галина Янченко подчеркнула, что указанную повестку дня предлагают всем кандидатам в президенты, но она является лишь частью требований для искоренения коррупции.

«Спасибо, что вы проявили инициативу встретиться. Мы не считаем, что это исчерпывающие пункты, которые окончательно спасут страну и искоренят коррупцию. По нашему мнению, в этих пунктах были определенные достижения, но в течение последних двух лет отдельные политики пробовали откатить эти изменения. И сегодня эти пункты пребывают под определенным риском», – резюмировала она.