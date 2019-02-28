Зеленский о войне на Донбассе: мы не сможем избежать переговоров с Россией

Владимир Зеленский отметил, что на Донбассе происходит не "АТО" или "ООС", а война между Украиной и РФ.

Цель достижения мира в Украине может быть достигнута путем переговоров.

Об этом заявил кандидат в президенты Владимир Зеленский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Читайте такжеНедвижимость в Британии и миллионы на счетах: Зеленский показала свою декларацию

"Главная цель – это сохранить жизни людей", - подчеркнул кандидат. Он добавил, что хотел бы видеть за столом переговоров большее количество международных посредников, включая Соединенные Штаты и Великобританию.

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что на Донбассе происходит не "АТО" или "ООС", а война между Украиной и РФ. "У нас война с первого дня, реальная война - между Россией и Украиной", - сказал политик. "Мы не сможем избежать переговоров между Россией и Украиной", - добавил он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что это не предполагает отказ от принципиальных позиций в переговорах. "Мы не торгуем нашими людьми. Мы не торгуем нашими территориями", - подытожил Зеленский.