В заседании по делу Ефремова объявлен перерыв до 23 февраля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил судебный распорядитель. Перерыв объявлен ориентировочно до 9.30 понедельника.

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По словам прокурора по делу перерыв объявлен в связи с ходатайством защиты. Защитник Александра Ефремова объяснил, что ходатайство связано с тем, что защита попросила время на изучение материалов дела.

Также адвокат объяснил почему заседание перенесено ли не на 20 февраля, а на 23, несмотря на то, что Уголовно-процессуальный кодекс требует принятия решения относительно меры пресечения в течение 72 часов. Он отметил, что в связи с завтрашними событиями на Майдане Незалежности, Александр Ефремов и его защитник могут вообще не попасть в помещение суда.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Александру Ефремову Генпрокуратура объявила о подозрении в разжигании межнациональной розни. Сегодня в Печерском райсуде Киева проходило заседание по избранию меры пресечения бывшему председателю фракции Партии регионов.