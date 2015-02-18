Выдвинутые Ефремову обвинения касаются финансирования сепаратистов - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве после открытия мемориального знака в честь Героев Небесной сотни на территории Национальной академии СБУ сообщил глава спецслужбы Валентин Наливайченко.

"В рамках расследования уголовных производств, в которых подозрения ему предъявлены, есть материалы, которые СБУ передавала, касающиеся подозрения относительно финансирования сепаратизма в Луганской области", - сказал он.

По словам Наливайченко, сейчас усилия СБУ и МВД сконцентрированы на том, чтобы Ефремов не избежал правосудия и являлся, в том числе сегодня, на вызовы Генпрокуратуры.

Читайте такжеСегодня суд изберет для Ефремова новую меру пресечения"Он должен ответить в суде на вопрос, на все обвинения, на все подозрения, которые ему предъявлены и будут предъявляться", - сказал Наливайченко.

По словам главы СБУ, кроме Ефремова, подозрения также выдвигаться другим народным депутатам, к которым у правоохранительных органов есть вопросы.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн залога.

Позже СМИ сообщали, что за Ефремова внесен залог и он вышел на свободу. В то же время отмечалось о якобы новом уголовном производстве в отношении Ефремова. В сообщениях утверждалось, что 18 февраля ему могут объявить о подозрении в этом деле и задержать его.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что местонахождение Ефремова - под полным контролем МВД и СБУ.