Суд по Ефремову проходит в закрытом режиме

Как передает корреспондент УНИАН, судья Оксана Царевич зашла в зал судебного заседания, где уже находился Ефремов. После этого охранники суда закрыли дверь в зал судебных заседаний, поскольку заседание проходит в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн залога.

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18 февраля Ефремов сообщил, что Генпрокуратура объявила ему о подозрении в разжигании межнациональной розни.

Также 18 февраля Генеральная прокуратура Украины заявила ходатайство о проведении судебного заседания по избранию меры пресечения Ефремову в закрытом режиме, поскольку материалы могут содержать тайну следствия».