Рада сегодня начнет рассматривать поправки к языковому закону
Верховная Рада сегодня планирует начать рассмотрение поправок к законопроекту «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Об этом сообщается в повестке дня сессии. Законопроект предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка.
Сейчас законодательный акт стоит 15-м вопросам повестки дня, поэтому, ориентировочно, его начнут рассматривать во время вечернего заседания, передает радио Свобода.
Как сообщал УНИАН, в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект в октябре 2018 года.