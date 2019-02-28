Рада сегодня начнет рассматривать поправки к языковому закону

Законопроект предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Верховная Рада сегодня планирует начать рассмотрение поправок к законопроекту «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Читайте такжеРаде рекомендуют принять закон о функционировании украинского языка как государственного

Об этом сообщается в повестке дня сессии. Законопроект предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка.

Сейчас законодательный акт стоит 15-м вопросам повестки дня, поэтому, ориентировочно, его начнут рассматривать во время вечернего заседания, передает радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект в октябре 2018 года.