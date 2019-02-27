Двойная мораль власти: какими будут политические последствия скандала в оборонке

Коррупционный скандал с техникой для ВСУ, который разгорелся после обнародования журналистом Денисом Бигусом результатов расследования, согласно которым лица из окружения президента якобы зарабатывали на поставках российских запчастей к военной техники, которые поставлялись по коррупционным схемам, нанесет серьезный удар по Петру Порошенко. Вероятность этого будет повышаться, если этот сюжет будет развиваться дальше, т.е. будут появляться новые материалы. Тогда будет складываться единая цельная картину грабежа, нецелевого использования средств и неэффективности государства. В этом случае власти просто не удастся утопить этот скандал в куче информационного мусора, который она всегда выбрасывает в ответ. По факту данная история может ощутимо ударить по позициям власти и самого Порошенко накануне президентских выборов 31 марта.

Ключевая проблема для Петра Порошенко как кандидата в президенты заключается в привлечении колеблющихся избирателей на свою сторону. А таких много – согласно социологии, 30-40% людей еще не определились.

Поскольку борьба между основными кандидатами на пост главы государства идет за каждый процент, это может сыграть критическую роль в избирательной кампании для Порошенко, который может не пройти во второй тур.

Можно даже не сомневаться, что будут попытки команды Порошенко чем-то перебить этот компромат

Давайте проведем аналогию с 2016 годом, когда шла президентская гонка в США. Там за неделю до выборов тогдашний глава ФБР Джеймс Коми поднял скандал в связи с хакерским сливом писем Хиллари Клинтон, которая якобы совершала серьезные ошибки как государственный служащий. Ничего конкретного там не было, но все равно эта история сыграла значительную роль, потому что несколько процентов колеблющихся, которые оставались накануне президентских выборов в Штатах, ушли к Трампу, или не пришли на выборы. В итоге, Хиллари, которая лидировала на протяжении всей гонки, «слилась» в самый последний момент.

Я думаю, что в Украине сюжетная линия со скандалом в украинской оборонке может вызвать такие же серьезные последствия.

Можно даже не сомневаться, что будут попытки команды Порошенко чем-то перебить этот компромат. Наверняка, они будут пытаться доставать свои заготовки компромата против других кандидатов в президенты. Например, они могут попытаться как-то обыграть связь Тимошенко с Лазаренко.

Но все это не сработает. Попытки вспомнить старые дела приелись украинцам – люди слышат их на протяжении 20 лет. А тут мы имеем доказательства коррупции в сферах, которые связанны с базовыми тезисами избирательной компании Порошенко – «Армія, мова, віра». И, когда Петр Алексеевич говорит, что «Кандидатів багато. Президент – один», это выглядит достаточно двулично, поскольку ближайшее окружение Петра Алексеевича занимается такими делами.

Нам в качестве «ширмы» показывают какую-то благопристойную картинку, но как только ее немного сдвигаешь в сторону – вскрывается насквозь прогнившее нутро

Вся эта история выглядит вдвойне циничной на фоне скандала вокруг Национального отбора на конкурс «Евровидение», связанного с Maruv. У нас получается весьма забавная ситуация: Maruv и другим артистам ставят в вину то, что они ездят выступать в стране-агрессоре, поют там песни, тогда как ближайшее окружение Порошенко (более того, структуры, причастные к бизнесу Порошенко – Денис Бигус анонсировал, что будет «слив» по Ленинской кузне) занимается перепродажей закупленных с помощью контрабандистов российских запчастей для бронетехники по завышенным в несколько раз ценам. Это очень цинично.

Весь этот скандал обнажил двойную мораль, которая пронизывает наше общество, прежде всего, элиты. Нам в качестве «ширмы» показывают какую-то благопристойную картинку, но как только ее немного сдвигаешь в сторону – вскрывается насквозь прогнившее нутро.

Разговоры об импичменте не будут иметь никаких реальных последствий

Ну, а что касается идеи об импичменте Порошенко, то она не получит развития. Потому что для этого просто нет времени и голосов в парламенте. Да и вообще, скорее всего, Юлия Владимировна выдвинула такое предложение, чтобы громкое слово «импичмент» привлекло внимание к ситуации. То есть, это такой сигнал для вовлечения тех самых колеблющихся. Она употребляла это же громкое слово и в отношении Ющенко, и в отношении Кучмы... Это – старая схема, которая в данном случае была направленна на ослабление Порошенко.

Однако я на 100% уверен, что разговоры об импичменте не будут иметь никаких реальных последствий, потому что выборы уже 31 марта, затем – парламентские выборы. А для того, чтобы прокачать процедуру импичмента, во-первых, нужно большинство в парламенте и там очень сложная процедура его обеспечения. В частности:

Президент Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

Вопрос о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Для проведения расследования Верховная Рада Украины создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи....

Выводы и предложения временной следственной комиссии рассматриваются на заседании Верховной Рады Украины.

При наличии оснований Верховная Рада Украины не менее чем двумя третями от ее конституционного состава принимает решение об обвинении Президента Украины.

Решение о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента принимается Верховной Радой Украины не менее чем тремя четвертями ее конституционного состава после проверки дела Конституционным Судом Украины и получения его заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и получения заключения Верховного Суда Украины о том, что деяния, в которых обвиняется Президент Украины, содержат признаки государственной измены или другого преступления.

Думаю, что промежуточная цель этого хода – создание парламентской следственной комиссии, которая получит широкие полномочия для того, чтобы начать расследовать коррупционные схемы в оборонке. Это ударит по ближайшим сторонникам Порошенко и позволит получить материалы, которые будут использоваться в избирательной кампании. Объективно это будет играть на руку той же Тимошенко и другим кандидатам от оппозиции. Однако сначала Верховная Рада должна дать 300 голосов для старта процедуры импичмента, а этих голосов нет. Провал процедуры импичмента даст Юлии Тимошенко возможность показать, кто выступает против отставки Порошенко и широко раскрутить эту тему через медиа. То есть, реально это продемонстрирует реальное соотношение сил накануне 31 марта. А вот это вполне реалистичная и понятная цель.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего