Кабмин поручил изменить правила отбора на Евровидение

Вице-премьер-министр внес соответствующий проект правительственного решения.

Кабинет министров Украины поручил Госкомтелерадио усовершенствовать условия отбора представителя Украины на "Евровидение".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение внес вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на заседании правительства.

«В результате всех споров, дискуссий, эмоций есть две вещи в сухом остатке, которые мы должны сделать. Первое - внести изменения в правила отбора на песенный конкурс «Евровидение». Второе - просить Верховную Раду принять закон об особенностях производства гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории государства-агрессора. В связи с этим я вношу предложение о двух правительственных поручениях. Правительство не может и никогда не вмешивается в деятельность общественного телевещателя, но мы взаимодействуем с общественным телевидением через Госкомтелерадио по многим вопросам», - сказал Кириленко.

Поэтому после консультаций с Госкомтелерадио, Национальной общественной телерадиокомпанией вице-премьер-министр подготовил соответствующий проект решения.

«Я вношу проект правительственного решения, который звучит так: «Госкомтелерадио вместе с НОТУ обеспечить усовершенствование правил отбора представителя от Украины для участия в песенном конкурсе «Евровидение» с учетом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс во время отбора представителя Украины для участия в песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году. И второй пункт - «обратиться к Верховной Раде Украины с просьбой безотлагательно рассмотреть и принять проект закона об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности лицами, принимающими участие в зрелищных мероприятиях на территории государства-агрессора и временно оккупированной территории Украины» - номер 8085», - сказал он.

Кабмин принял соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019.

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Певица и "Суспильне" не смогли согласовать контракт, из-за чего Maruv отказалась от участия в конкурсе. Певицу упрекали, что она ездит с гастролями в РФ, и требовали отказаться от тура по России. Сама Maruv назвала Евровидение слишком политизированным конкурсом.

Позже группа Freedom-jazz, занявшая второе место на нацотборе, отказалась от участия в музыкальном конкурсе. Сегодня, 27 февраля, стало известно, что обладатели третьего места украинского отбора, группа Kazka, также отказались от участия в Евровидении.