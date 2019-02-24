Кириленко: история с украинским участником Евровидения еще не завершена

Ранее Кириленко отметил, что национальный отбор на песенный конкурс «Евровидение-2019» стал частью гибридной войны России против Украины.

Віце-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко настаивает, что артисты, которые гастролируют в России, не могут представлять Украину на конкурсе “Евровидение”.

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Соответствующее заявление чиновник сделал в соцсетях, комментируя ситуацию с нацотбором на конкурс.

«Могу еще раз повторить мнение очень многих: представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это и в дальнейшем и не видит в этом ничего предосудительного. Поэтому история с участником от Украины еще далека не завершена», - подчеркнул он.

Ранее Кириленко в Facebook отметил, что национальный отбор на песенный конкурс «Евровидение-2019» стал частью гибридной войны России против Украины.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, выиграла нацотбор от Украины на песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

Анна Корсун активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала первые сольные концерты, которые состоятся весной, как раз перед началом "Евровидения". В частности, 6 апреля она выступит в "Известия Hall" (Пушкинская площадь, Москва), а 12 апреля состоится выступление в Санкт-Петербурге.

Учитывая это, Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, еще не приняло окончательного решения относительно певицы.