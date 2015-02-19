Порошенко сообщил о договоренностях с ЕС в случае, если боевики продолжат бои и обстрелы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнесом Ганом.

"Мы договорились с руководством ЕС в день, когда я принял решение об операции по выводу наших войск из Дебальцево, о чрезвычайно быстрой реакции в случае дальнейшего продолжения нарушения Минских договоренностей в части прекращения огня и выводе тяжелого вооружения", - сказал глава государства.

Порошенко проинформировал об обострении ситуации востоке Украины после заключения Минских договоренностей 12 февраля.

"Ситуация становится еще более острой, поскольку после подписания Минских договоренностей боевики, поддерживаемые Российской Федерацией, с участием подразделений регулярной российской армии фактически уничтожили, стерли Дебальцево с лица земли, и сегодня вид Дебальцево напоминает пейзаж Луны", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принято декларацию лидеров Украины, Франции, Германии и РФ на поддержку этих мероприятий.

Читайте такжеПорошенко хочет видеть полицейскую миссию ЕС в качестве миротворцев в зоне АТО

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

Согласно договоренностям, Порошенко объявил режим прекращения в зоне АТО огня с 15 февраля.

Однако российско-террористические войска усилили интенсивность обстрелов (по данным штаба АТО, с 15 февраля боевики 253 раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции) и наступление, в связи с чем 18 февраля украинские силовики вынуждены были оставить позиции в районе Дебальцево и в самом городе.

Порошенко сообщил, что российская сторона ставила украинским военнослужащим в Дебальцево условия сдаться в плен и передать им всю военную технику.

По последним данным Генштаба ВСУ, во время выхода из Дебальцево погибло 13 украинских военных, 157 получили ранения, на Дебальцевском плацдарме в плен попало более 90 военнослужащих ВСУ, продолжаются поиски еще 82.