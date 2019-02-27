"Будущего у России нет": политолог раскрыл суть стратегии Запада насчет Кремля

Политолог убежден, что стратегия сдерживания России, которая сейчас принята на Западе, неплохая для Украины.

Российская Федерация находится в худшей ситуации, чем находился Советский Союз. В первую очередь из-за зависимости от западных технологий и финансов.

Об этом в эфире "Прямого" заявил политолог Сергей Таран.

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"Сейчас Россия в худшей ситуации, чем Советский Союз. Гораздо худшей. Потому что Россия сейчас зависима от западных технологий. Реально зависима от технологий. Они не могут даже нефть нормально добывать без западных технологий, чего не было, правда, в советские времена. Ведь Советский Союз технологически не зависел от Запада. Были времена, когда Советский Союз даже опережал страны Запада в отдельных технологиях. Например, космических технологиях", - заявил он.

"Более того, сейчас Россия зависима от западных финансов. Нельзя себе представить, чтобы во время "холодной войны", первой "холодной войны", Запад ввел бы какие-то финансовые санкции в отношении Советского Союза. Это абсурд. А сейчас Россия зависима от этого. И, кроме всего прочего, сейчас Россия не обладает полмиром. Раньше же Советский Союз владел половиной Европы и Украиной владел. А сейчас Россия гораздо меньше", - отмечает Таран.

Политолог убежден, что стратегия сдерживания России, которая сейчас принята на Западе, она для Украины неплохая.

"Потому что она дает нам уверенность, что эта история с Россией закончится. Да, мы не можем сказать, что это будет в следующем году, но логика такая: будущего у России нет. Почему в России постоянно говорят про эти исторические всякие... демонстрации, почему воспевают эти исторические победы? Потому что о будущем нечего сказать. Ну нечего сказать о будущем. А Украине есть что сказать о будущем. И в этом разница", - добавил он.