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Стала известна дата официального продления санкций ЕС против России – источник

15:39, 21 февраля 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

На заседании Совета Европейского Союза 4 марта официально продолжат еще на полгода действие санкций против физических и юридических лиц, введенные за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Об этом сообщил осведомленный дипломатический источник из Брюсселя.

В частности, источник подтвердил, что 20 февраля Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) принял решение, что в марте этого года официально будут продлены еще на полгода санкции против физических и юридических лиц за посягательство на территориальную целостность Украины.

"Решение станет официальным после официального утверждения на Совете ЕС 4 марта", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, начиная с 2014 года, санкции Европейского Союза за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины были введены против 164 человек и 44 компаний. Эти ограничительные меры иногда расширяются дополнительными фамилиями. Последний раз действие этих санкций было продлено 13 сентября 2018 года. Эти санкции действуют до 15 марта 2019 года.

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Теги: #Санкції#Росія