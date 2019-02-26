Гладковский заявил, что обратился к правоохранителям из-за расследования о хищении средств оборонки

Гладковский отметил, что журналистское расследование вызвало немалый общественный резонанс и "мы все заинтересованы в том, чтобы расставить точки над “и”.

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковський обратился в Главную военную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением относительно скорейшей проверки всех фактов, изложенных в журналистском расследовании о хищениях в оборонной сфере, в которых фигурирует его сын.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Гладковского.

«В целом категорически отвергаю все обвинения, прозвучавшие в так называемом расследовании», - заявил он.

Но, по словам Гладковского, поскольку расследование вызвало немалый общественный резонанс, «мы все заинтересованы в том, чтобы расставить точки над «і» и защитить репутацию людей, которые в очень критической ситуации 2014-2015 годов решали неотложные, жизненно и критически необходимые вопросы по восстановлению боеспособности армии».

«Поэтому, чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и в Главную военную прокуратуру, и в НАБУ с заявлением относительно скорейшей проверки всех изложенных в «расследовании» фактов, и дать ответы всему обществу и мне лично», - подчеркнул Гладковский.

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Кроме того, он отметил, что на время проверки правоохранительными органами фактов, изложенных в журналистском расследовании, обратился с просьбой приостановить полномочия как первого заместителя секретаря СНБО и главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

«Соответствующие заявления подаю немедленно», - добавил он.

Отметим, на момент публикации этой новости президент уже отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

Как сообщал УНИАН, накануне проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками-оборонцами. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также - на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо нормам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким способом группа якобы получила от «Укроборонпрома» по меньшей мере 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».