Все причастные к хищениям в обороне должны быть арестованы - Кива

Илья Кива требует немедленного расследования информации о хищения в оборонной сфере.

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива требует немедленного расследования информации журналистов о многомиллионных хищениях в украинской оборонной сфере, к которым причастна действующая власть.

Об этом глава СПУ написал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Я требую немедленной реакции СБУ и военной прокуратуры! Все участники преступной группировки во главе с членом СНБО Олегом Гладковским, которые причастны к хищению сотен миллионов гривен из украинского оборонно-промышленного комплекса, должны быть немедленно арестованы как предатели украинского народа, как мародеры», - убежден политик.

Кива напомнил, что уже поднимал вопрос о существовании различных преступных схем и говорил о необходимости расследовать преступные действия партнеров действующего президента.

«Я искренне надеюсь, что вам хватит политической воли остановить этот маховик коррупции и разворовывания украинской армии. Я буду добиваться для этих упырей высшей мере наказания!», - подчеркнул он.

По мнению главы СПУ, отсутствие реакции президента на это дело можно и нужно расценивать, как государственную измену.