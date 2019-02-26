Рада одобрила допуск иностранных военных в Украину в 2019 году для участия в учениях

Речь идет об учениях "Репид Трайдент", "Си Бриз", "Риверайна", "Кленовая Арка", "Вориер Вотчер", а также многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил.

Верховная Рада приняла законопроект об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях (№10067).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 263 народных депутата из 353, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом предусмотрено одобрить решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях "Репид Трайдент-2019", украинско-американских учениях "Си Бриз-2019" , украинско-румынских учениях "Риверайна-2019", многонациональных учениях "Кленовая Арка-2019" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер-2019".

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Как отмечается в пояснительной записке, финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2019 году, в сумме 40 220,1 тыс. грн планируется осуществить в пределах ассигнований Министерства обороны Украины на 2019 год по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины и подготовка войск" (КПКР 2101020) по направлению "подготовка войск, проведение международных учений (операций)".

Как сообщал УНИАН, Порошенко подписал закон о запрете российских наблюдателей на выборах.