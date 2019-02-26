Порошенко подписал закон о запрете российских наблюдателей на выборах

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает гражданам России быть официальными наблюдателями на выборах в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

«Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине», принятый Верховной Радой Украины 7 февраля 2019 года», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах.

Законом установлено, что официальным наблюдателем на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах не может быть лицо, которое является гражданином (подданным) государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом. Также наблюдателем не может быть лицо, предложения относительно которого инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом.

Как заявила народный депутат Ирина Луценко (фракция «БПП»), которая является автором данного законопроекта, документ разработан с целью минимизации рисков и угроз вмешательства России в проведение выборов в Украине.

Луценко отметила, что, по информации Службы внешней разведки Украины, Россия готовит беспрецедентное вмешательство в выборы, предусмотрев на работу своих спецслужб около 350 млн долларов.

В пояснительной записке к закону говорится, что присутствие российских наблюдателей на выборах может стать поводом для информационных атак путем искажения фактов об избирательном процессе в Украине, а также снижения доверия к результатам волеизъявления украинского народа.

Как ожидается, ОБСЕ/БДИПЧ направит в Украину около 750 человек в составе краткосрочных наблюдателей. Они должны прибыть в Украину за несколько дней до голосования, до 31 марта, и следить за ходом голосования в день выборов.

13 февраля в МИД РФ сообщили, что 12 февраля им поступил циркулярный запрос Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на командировку краткосрочных наблюдателей в состав международной миссии по мониторингу президентских выборов в Украине. Таким образом РФ намерена включить россиян в состав краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ для мониторинга голосования на выборах в Украине.