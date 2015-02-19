Порошенко призвал не делать вид, что события в Дебальцево соответствуют Минским соглашениям
12:40, 19 февраля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор в «нормандском формате» и призвал «не делать вид, что то, что произошло в Дебальцево, соответствует Минским договоренностям».
Порошенко провел телефонный разговор с Меркель, Олланд и Путиным / Фото УНИАН
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Он также призвал выработать четкие гарантии на случай, если будут дальнейшие попытки нарушить эти договоренности.
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