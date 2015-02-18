Бои под Дебальцево являются грубым нарушением минских соглашений - глава ПАСЕ

«Я сожалею, что, несмотря на договоренности, достигнутые в Минске на прошлой неделе и вчерашнюю резолюцию Совета Безопасности ООН, насилие на востоке Украины продолжается. Бои были особенно интенсивными в Дебальцево, где пророссийские сепаратистские силы явно намеревались распространить свой контроль над регионом», – говорится в заявлении Брассёр, пишет Радио Свобода.

Председатель ПАСЕ призвала стороны конфликта соблюдать прекращение огня.

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12 февраля во Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии договорились о прекращении огня на Донбассе с 15 февраля и про отвод тяжелых вооружений. Нарушения этого режима происходят постоянно, стороны обвиняют в этом друг друга и отрицают свою вину. В частности ожесточенные бои продолжаются под Дебальцево.

Корреспондент Радіо Свобода сообщал, что по состоянию на 11:00 в больницу Артемовска доставили более сотни раненых военных из Дебальцево, и в больницу продолжают доставлять раненых.

Президент Петр Порошенко сообщил, что в результате боев у Дебальцево ранения получили 30 военнослужащих. Порошенко также заявляет, что подразделения Вооруженных сил Украины оставляют Дебальцево организовано, с боевой техникой и оружием. По состоянию на 13:00 выведены 80% подразделений. После этого новой информации о ситуации в Дебальцево не было.